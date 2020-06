El municipio prepara residencia estudiantil para pacientes positivos de Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El espacio será utilizado para la derivación de pacientes positivos de Covid-19 que no puedan cumplir el aislamiento en sus domicilios y no requieran una atención hospitalaria de complejidad.

En un trabajo conjunto y a requerimiento de la Municipalidad de Trelew y autoridades provinciales, se prevé ponerlo en funcionamiento en los próximos días.

La Municipalidad de Trelew a través de las áreas de Políticas Públicas y Promoción Social, y de Salud, coordinó un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y la Armada Argentina para acondicionar las instalaciones de la Residencia Estudiantil.

Funcionarios municipales y provinciales, junto a autoridades de la Base Almirante A. Zar, recorrieron las instalaciones de la residencia estudiantil para avanzar en el acondicionamiento del lugar.

En este sentido, la coordinadora de Políticas Públicas, Mónica Montes Roberts, remarcó que es un trabajo conjunto donde cada estamento gubernamental realizará un aporte para el funcionamiento de la infraestructura como un espacio de contención provisoria para casos positivos de Covid 19.

En las tareas de preparación colaborará también el área de la Secretaría de Desarrollo Territorial municipal con la desinfección, limpieza y toda la parte logística que se requiera para que el lugar quede habilitado. Los trabajos ya comenzaron debido a que hay necesidad de derivación de pacientes y se estima que un lapso de 48 a 72 horas se podría recibir a las primeras personas.

Por su parte, la responsable de Salud municipal, Cecilia Vera, explicó que «este espacio será utilizado como espacio de derivación de pacientes positivos que no requieran una atención hospitalaria de complejidad pero que no tengan la posibilidad de cumplir el aislamiento en sus domicilios por no contar con un ambiente adecuado».

La doctora Vera señaló que «la elección del espacio se dio en base a un recorrido que viene haciendo el municipio de manera conjunta con el hospital, y el lugar cuenta con las condiciones necesarias y las instalaciones son las más acordes».

El Capitán de Navío de la Armada Argentina, Román Olivero dijo que «a requerimiento de autoridades provinciales y municipales se va a colaborar en el reacondicionamiento de este edificio. La colaboración será de acondicionamiento, limpieza, verificación de las distintas instalaciones eléctricas, de agua y calefacción. Además, se proveerá la ropa de cama así como la renovación y lavado de la misma».

«Una vez en funcionamiento, personal militar de sanidad efectuará el control diario de la condición de los pacientes derivados», detalló el representante de la Armada Argentina.