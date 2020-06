El Municipio denuncia a “gestores” truchos de Licencias de conducir

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ante las denuncias que recibieron a través de las redes sociales, desde la Municipalidad informaron a la comunidad que “no existen gestores para sacar turnos o para la renovación de licencias de conducir ni para los cambios de categorías. Además, anunciaron que se presentará una denuncia en Fiscalía.

El subsecretario de Fiscalización de la Municipalidad, Javier Garro, aclaró que “Los trámites son absolutamente personales y no se pueden hacer a través de gestores. No hay ningún sistema de turnos que se maneje con ningún gestor”.

En este sentido, el funcionario sostuvo “Los turnos son absolutamente online y los tramita cada persona a través de la página de la Municipalidad”. Esto surgió porque “Recibimos denuncias a través de las redes sociales donde se denuncia a gente que ofrece renovaciones y cambios de categorías, algo que no es cierto”.

Cabe destacar que desde el Área de Licencias de conducir se informó que atienden 40 turnos en cada una de las sedes. Se renovaron casi 850 licencias de conducir desde que se reactivó el sistema y en julio ya se podrán hacer todos los trámites, con el sistema de página web para los turnos.

Sobre la advertencia que hicieron a los vecinos, Garro comentó “en principio hacemos un anuncio público para que la gente sepa que no hay un sistema paralelo, que no hay gestores, que no concurran con estas personas para gestionar algún turno. Por otro lado, vamos a terminar con una denuncia en Fiscalía. Ya elevamos el informe correspondiente y desde la Asesoría Letrada nos dirán cuando hacer la denuncia”.