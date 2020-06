El Hospital Margara concentra la atención de todos los pacientes respiratorios

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En el Hospital Margara de Trelew se concentra la atención de todos los pacientes respiratorios del Área Programática Trelew, tanto del ámbito público como privado, y frente al incremento de los casos de Covid-19 advierten que está en vías de sobrecarga, por lo cual en próximos días habilitarán nuevas camas.

El Dr. Fernando Rowlands, jefe del Servicio de Clínica Médica del nosocomio local, explicó en el programa Radio Activa por FM EL CHUBUT (90.1) sobre la actual situación local en torno al coronavirus, «hay muchos pacientes que no pueden ser derivados y todas las otras obras sociales están derivando los casos respiratorios al hospital, un manejo que nosotros, desde el personal de salud que trabaja y que atiende, no estamos de acuerdo porque nos sobrecargamos y la exposición es mayor, tanto de médicos de guardia como enfermeros, de clínica médica, de terapia, y el privado no esta atravesando lo mismo.

Desde el Ministerio de Salud deberían ver la forma de distribuir la población respiratoria en este momento. En todos lados del país el privado ha seguido sosteniendo la atención de los pacientes con coronavirus».

El sistema de salud pública, dijo, «en este momento está en vías de sobrecarga, por ejemplo terapia intensiva ha estado trabajando con una capacidad alta en los últimos días y se esta proyectando la apertura de una extensión en el segundo piso, de 4 camas inicialmente y en pocos días 7 más, porque está sobrecargado. No está desbordado, pero se sobrecarga con esta situación de tener que atender a todos», añadiendo que dependiendo de la evolución de los confirmados y la cantidad de casos estrechos de los casos confirmados con Covid-19, «hay que ver que van a ser muchos pacientes y vamos a tener que evaluar la capacidad del sistema para absorberlo».

También habló de las medidas que se intentan tomar para evitar exposición entre el personal, «hemos intentado sectorizar, antes veníamos todos todas las mañanas, también había más pacientes polivalentes, pero siempre teníamos mucho más cruce y contacto, ahora vamos dividiéndonos para no cruzarnos tanto entre nosotros a fin de si alguno se contagia, poder reducir el número de contactos estrechos».

El médico resaltó también la situación con los insumos para la atención, señalando que «hay, no todos son de la calidad que uno espera para entrar a la habitación de un paciente con coronavirus. Lo que más déficit hemos tenido los últimos días son botas de friselina, con lo cual muchos de nosotros directamente nos compramos botas de goma, de las de lavadero. También nos compramos máscaras que son de mejor calidad. Si vemos que las cosas no son las apropiadas, por lo que sea, porque es lo que hay o lo que baja el Ministerio, nosotros intentamos suplirlo, por nuestra seguridad».