El Hospital Isola ha bajado la consulta por demanda respiratoria con respecto a otros años

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Elisa de Biasi, jefa el Primer Nivel de Atención del Hospital Isola, fue consultada por las demandas respiratorias en estas épocas de cuarentena pero también porque comienzan los primeros fríos.

“La consulta por demanda respiratoria ha bajado con respecto a otros años pero va en aumento, ahora que empiezan los fríos está aumentando un poquito, veníamos con muy baja demanda por enfermedad respiratoria y esperamos que siga subiendo, en la época invernal siempre aumentan los casos respiratorios, sí es esperable que haya menos que otros años porque no hay circulación de personas.

Todos los virus respiratorios se transmiten más que nada por la cercanía y al mantener el distanciamiento y las medidas que siempre, todos los años recomendamos, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes con eso disminuye la transmisión de todo tipo de virus respiratorio.

Los más pequeños son los que más consultan, los bebés porque se complican más rápido así que suele consultar más; hay chiquitos que ya han tenido algún problema de salud, o las personas mayores que tienen problemas respiratorios o cardiacos, esas son cosas que hay que tener en cuenta y hay que estar alertas. En general las consultas son más en niños que en adultos .

Actualmente nosotros que actualmente estamos haciendo controles de seis meses y embarazadas; hay una franja grande que tenemos consultas de controles y de demandas en general hay más en niños”.

Con respecto a los síntomas que hay que tener en cuenta, refirió que “lo principal para estar atentos en este contexto son síntomas respiratorios y fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta es importante la consulta y no demorarla”.

Y en relación a dónde se consulta, mencionó que “desde el día lunes nosotros reorganizamos la atención en el primer nivel y mantenemos tres centros de salud abiertos como venían; Favaloro, Ruca Calil y el Carrillo que tiene una franja, un horario para atención de controles y después para todo tipo de demandas respiratorias y no respiratorias que es de 12 a 14 horas y el Centro de Salud Aristarain que ya venía abierto como Vacunatorio central del Hospital y farmacia del Centro de Salud del Aristarain de la zona, ahora sumamos una médica por semana así que tenemos atención de controles, de bebés hasta seis meses, consultas por anticoncepción y demanda de paciente pero no respiratorios y no febriles” remarcando que “es importante consultar previamente a los cuatro centros de salud abiertos.

CAPS

De Lunes a Sábado de 8 a 14 horas: Favaloro (Río Senguer y El Maitén. Barrio Pujol) tel. 4451887; Ruca Calil (Zarlach y Albarracín. Barrio Perón) tel.154605361; Carrillo (Azcuénaga y Marcos A. Zar Barrio Sur) tel. 4476068

Horarios Controles de establecidos, embarazadas y vacunación de 8 a 11 hs. ;

Entrega de anticoncepción, leche y medicación de 8 a 14 hs.; Atención de personas a demanda (respiratoria y no respiratoria) de 12 a 14 hs.

El Centro de Adolecencia Pozzi se está manejando de manera virtual; el Facebook está abierto, se están respondiendo las consultas, se hacen consultas virtuales y en caso de necesitar atención presencial se referencia al Centro de Salud o al Aristarain, se coordina la atención pero siempre es importante la comunicación previa”.