“El Gobierno Provincial no da ningún tipo de repuestas a nuestro reclamo”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El representante de los policías retirados, Norman Frintt, se refirió al atraso en el pago de jubilaciones y salarios por parte del Gobierno Provincial. “El malestar es generalizado. El Gobierno nos está debiendo todo Mayo, Junio, aguinaldo y todo lo que es recomposiciones salariales. El último mes que se cobró de forma parcial fue Abril. Hay gente mayor que el único medio de subsistencia que tiene es su jubilación”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “pedimos la agilización del pago de las clausulas adeudadas y que se paguen todos los haberes adeudados”.

“El Gobierno Provincial nos está debiendo todo Mayo, Junio, aguinaldo y todo lo que es recomposiciones salariales que hicieron que nuestro poder adquisitivo se pierda”, dijo.

Asimismo, aclaró que “todos estamos en la misma situación. Con la diferencia que los policías activos no pueden manifestarse por reglamento y además de eso la Jefatura de forma permanente línea para que no se prendan en las manifestaciones que nosotros estamos haciendo como retirados”

“El último mes que se cobró de forma parcial fue Abril. Hay gente mayor que el único medio de subsistencia que tiene es su jubilación”, indicó.

En este marco, manifestó que “el malestar es generalizado. Los policías están en la primera línea y no tienen los medios para enfrentar este virus que es un enemigo invisible, porque no se sabe en qué momento y de donde viene. Los agentes están expuestos y encima de esto, no cobran sus salarios en tiempo y forma”.

“El policía tiene que salir a la calle a enfrentarse con un enemigo invisible”, afirmó.

Finalmente, Frintt concluyó que “nadie del Gobierno Provincial no se ha pronunciado para dar respuesta a nuestro reclamo. No se vislumbra una solución en el corto plazo. Hoy por hoy el Consejo de Bienestar de la Policía en Puerto Madryn quedó acéfalo”, señaló El Comodorense.