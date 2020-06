El fin de semana podrían habilitarse nuevamente actividades al aire libre

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El doctor Ariel Urbano, director del Hospital Zonal Andrés Isola destacó el hecho de que se han frenado los contagios de coronavirus en la ciudad, lo que alienta la posibilidad de que, sobre el fin de semana, se puedan flexibilizar algunas actividades, principalmente al aire libre, y sobre los restaurantes y casas de comidas indicó que “hay que esperar un poco”.

Venimos bien, se está realizando un testeo importante de pacientes, seguimos con el último parte, disminuyeron los números de casos sospechosos, quedaron siete en toda al Área Programática Norte y 81 contactos estrechos todavía en estudio, de los once pacientes que dieron positivo, hasta la fecha estamos bien, el hospital no tiene gran ocupación todavía, estamos en una fase de estabilidad, pero es muy dinámico, todos los días se está realizando el estudio de los pacientes, gente que uno va evaluando y está la parte pública y privada haciéndose hisopados” indicó.

NUEVA FLEXIBILIZACIÓN

En cuanto a la posibilidad de que se autoricen algunas flexibilizaciones, como volver a fase 3, Urbano indicó que “nosotros ya hemos tenido algunas charlas, principalmente con el servicio de prevalencia y epidemiología para ver cómo es la situación actual, para ver tanto nosotros como Trelew y Rawson, los casos que venimos teniendo son todos con nexo epidemiológico, e no habría casos nuevos sin nexo, los positivos que venimos teniendo salen de un grupo que es esperable que pueda dar alguno positivo, eso nos deja un poco más tranquilos, sí, hay una probabilidad de que en algún momento, si nos piden alguna recomendación se pueda por lo menos liberar un poco, principalmente lo que es al aire libre y alguna reunión familiar probablemente”.

LOS RESTAURANTES DEBEN ESPERAR

En cuanto a los protocolos y la intención de dar vía libre a la apertura de restaurantes, por citar un ejemplo, Urbano indicó que “nosotros no nos hemos sentado a charlar sobre el tema, hay que ir de a poco y evaluando la posibilidad de alguna apertura mayor, pero por el momento primero hay que ir por la actividad al aire libre y después ir viendo el resto de las habilitaciones, de acuerdo a como vayamos transitando, todavía queda un grupo de pacientes, me parece que es medio pronto”.

El director del nosocomio, descartó que la cámara hiperbárica pueda tener alguna incidencia en la recuperación de pacientes con Covid19, “no hay una evidencia franca en la mejoría con cámara hiperbárica, nosotros la estamos utilizando para urgencias o emergencias por intoxicación con monóxido de carbono, está en funcionamiento pero no hay una evidencia”.

Recordó Urbano que “tuvimos una sola paciente internada por Covid en el hospital con una descompensación diabética, pero no tuvo compromiso respiratorio, no tuvo la neumonía grave por el Covid, como los pacientes de Trelew, no hemos puestos la hiperbárica en funcionamiento para estos casos”.

Indicó el médico que “en otros lugares se van probando tratamientos alternativos ante un paciente críticamente enfermo, salen publicaciones diarias de medicamentos, de usos, no hay evidencia firme en el uso o no uso de algunas cosas”.

EL TRABAJO DEL PERSONAL DEL ISOLA

En ese marco, Urbano destacó el trabajo del personal del nosocomio, de personas que colaboran en el seguimiento de los pacientes que cumplen aislamiento obligatorio, “nosotros estamos trabajando principalmente con gente principalmente del hospital, se está trabajando con gente del Cenpat como para trabajar en conjunto con varias líneas de trabajo, hay mucha gente comprometida, tanto de la parte pública como la privada, el seguimiento lo estaos haciendo principalmente con personal del hospital de distintos niveles, no solo médicos, enfermeros, administrativos, kinesiólogos, todo el personal está disponible para cumplir una función, algunos asistencial directamente con el paciente y otra telefónica que es lo que más se está haciendo, hay muchos contactos estrechos todavía y el seguimiento principal es telefónico y después vamos disponiendo la parte médica para que vaya haciendo el control domiciliario, porqué la idea es que estos pacientes no circulen por la ciudad, que se queden en su domicilio y nosotros los vamos contactando”.