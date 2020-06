El comité de crisis anunció medidas restrictivas para Comodoro y Rada Tilly

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En conferencia de prensa, los intendentes de ambas ciudades junto a los responsables sanitarios anunciaron la suspensión de visitas familiares, actividades de esparcimiento, deportivas y el cierre momentáneo de restaurantes, bares y cafés. La circulación será nuevamente por DNI hasta las 21 horas con recomendación de salir únicamente para actividades laborales y esenciales.

En la conferencia desarrollada en el Ceptur estuvieron presentes el intendente Juan Pablo Luque; el viceintendente Othar Macharashvili; el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos; la directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo; el coordinador del Comité de Crisis y director del Hospital Alvear, Dr. Javier Cáceres; el secretario de Salud MCR, Dr. Carlos Catalá; y María Eugenia Medina, responsable de Desarrollo Social de Rada Tilly.

El primero en hablar fue el coordinador del Comité de Crisis, Dr. Javier Cáceres, quien se refirió a la investigación epidemiológica en curso que hasta el momento detectó 22 casos positivos, con los once que se detectaron hoy a raíz de ser contactos estrechos de los primeros once del fin de semana, relacionados con la actividad pesquera y del caso positivo de Playa Unión.

“De estos 11 casos nuevos, se desprenden nuevas investigaciones respecto a los familiares y contactos estrechos, por lo cual la investigación epidemiológica sigue en curso. En este momento todos los equipos de salud están trabajando en terreno, investigando contactos e hisopando y en función del estado de salud de cada uno se evaluará internación o destino para continuar el aislamiento”, explicó.

En este sentido, explicó los motivos por los cuáles los primeros casos fueron evaluados en hospitales y clínicas de la ciudad: “En el momento que hubo que disponer de 8 tripulantes que estaban en un barco, hubo que distribuirlos entre las instituciones que tenían forma de contenerlos, porque tienen salas aisladas del resto de los pacientes internados. Había que llevarlos para evaluar su estado de salud porque no podían quedar en altamar. En menos de 24 horas se los trasladó al hospital de campaña armado para la emergencia. Depende de su cuadro se evalúa el destino. El objetivo es que los pacientes que tengan patología leve puedan continuar el aislamiento en sus domicilios”.

Por su parte, la directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo explicó el procedimiento que realizan los especialistas: “De cada caso confirmado se desprenden una cantidad de contactos estrechos según la información que han aportado. Son contactos que se producen durante más de 15 minutos sin tapabocas y sin distanciamiento como para evaluar posibilidad de contagio. Si surge positivo un contacto estrecho, surgen nuevas investigaciones de esos contactos. Estamos evaluando 73 contactos de las primeras personas. Ahora tenemos que seguir con los 11 nuevos detectados. Es un trabajo arduo y por eso es necesario evitar la mayor circulación posible. De los ocho primeros confirmados solo dos son de Comodoro”.

No hay circulación comunitaria en Comodoro

De todas maneras, desde el Comité de Crisis se descartó que los nuevos casos evidencien una circulación comunitaria del virus, sino que se trata de contactos estrechos de los marineros. Monasterolo advirtió que “se han realizado recomendaciones desde el Comité de Crisis pero aclaramos que no está definida la circulación comunitaria. Hay un brote vinculado con la actividad de la pesca del cual se desprendieron casos por contactos estrechos”.

“Se hizo un trabajo enorme durante casi 90 días en lo dependía de nosotros”

El intendente Juan Pablo Luque valoró el trabajo realizado durante la cuarentena desde el punto de vista sanitario y de seguridad: “Se han realizado muchísimos procedimientos exitosos. No vamos a permitir que se diga que se ha tirado por la borda todo lo realizado hasta el momento. El Municipio no tiene injerencia en el puerto y hoy estamos tratando de poner a disposición todo lo que necesite el sistema de salud pública en la ciudad. Se están realizado una gran cantidad de testeos. Hemos mandamos a comprar más”.

Asimismo, reconoció que “la actividad pesquera está autorizada por decreto nacional desde el primer día de la cuarentena, pero entendemos que algunos protocolos pudieron haber fallado. No puedo aclarar situaciones que no hemos controlado porque ningún municipio tiene el control de los puertos, como sí lo tenemos de lo que sucede en tierra. Tuvimos casos de personas que vinieron en aviones, pero quedó demostrado que cumplieron con el aislamiento en familia y no se generaron contagios externos. Lo que está sucediendo por supuesto genera sentimientos encontrados, con todo el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Pero no podemos llorar sobre la leche derramada, sino concentrarnos en que los ciudadanos tengan la mayor tranquilidad posible”.

La actividad comercial volverá a ser por DNI y no habrá más ingresos a la provincia

En cuanto a las medidas determinadas por el Comité de Crisis y aceptadas por los municipios de Comodoro y Rada Tilly, Luque expresó que “nosotros no hablamos de fase sino de medidas concretas. Hay algunas aclaraciones: va a continuar hasta las 21 horas el horario de comercios esenciales y de circulación. Se acaban de suspender todas las autorizaciones para viajar a la provincia, excepto por cuestiones de salud”.

Además, amplió que “el sector comercial va a seguir trabajando, el de obra pública también, solo que vamos a ser más estrictos en los controles dentro de la ciudad para que haya la menor cantidad de circulación posible por 14 días y por dni”.

En tanto ferias, restaurantes, bares y cafés quedarán momentáneamente suspendidos por la cantidad de gente que circula en los mismos.

Desde Rada Tilly, Luis Juncos coincidió en todas las medidas y aclaró que “va a seguir funcionando el transporte interurbano y también los comercios hasta las 21 horas”.

Medidas de restricción por covid-19

-A partir del martes 16 de junio

-Circulación nuevamente por días según DNI, solicitando hacerlo únicamente para actividades laborales y esenciales, hasta las 21 horas.

-Suspender actividad de pesca comercial y deportiva

-Suspender actividades de esparcimiento y deportivas en lugares cerrados y al aire libre, dada la concentración de personas.

-Suspender restaurantes, bares y confiterías.

-Suspender reuniones familiares y sociales

-Los comercios permanecen autorizados, pero solicitando DNI y con las medidas sanitarias acordadas.

*Comercios esenciales (supermercados, almacenes, farmacias) hasta las 21 horas. Resto de los comercios continúan hasta 20:30 hs.

-Se solicita a la comunidad permanecer en sus casas con las medidas de bioseguridad ampliamente difundidas.

-Se recuerda la obligatoriedad de usar tapabocas, normativa sujeta a multas en caso de incumplimiento

-Aislamiento obligatorio para los ciudadanos que ingresaron en los últimos días de provincias endémicas, para ellos y todo el grupo familiar

-Adecuación de nuevos espacios como anexos hospitalarios

Las medidas se reverán en función de la situación epidemiológica en los próximos días.