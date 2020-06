Ebene: “Se intensifican los controles en comercios y los festejos del Día del Padre”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Dijo al respecto que “En este momento estamos transitando los 14 días que establece el último decreto de retrocesión a la fase 2 y como complemento de esta retrocesión y en virtud de los casos que se han dado en Rawson y en Comodoro por cuestiones relacionadas a la actividad pesquera y portuaria es que en este mismo decreto también se dispuso por 14 días con remisión a los 7 la suspensión de la actividad de la pesca”.

Añadió que “justamente en este ínterin de estos primeros 7 días se iban a evaluar los distintos protocolos que estaban vigentes y el índice del cumplimiento de los mismos como para ver si era posible sin esperar al día 14 para poder reactivar parcialmente la actividad (pesca), la cual es considerada esencial inclusive por todos los decretos nacionales que se fueron dando en el marco de este aislamiento y ni hablar en particular de Madryn, uno de los pilares de la economía y de los mayores generadores de mano de obra o sea que siempre y cuando se pueda hacer de forma segura que es lo que se está evaluando. Y también esta espera tenía que ver con ver si aparecían nuevos casos en el sector o en la localidad y en función de todas esas variables se está haciendo una reevaluación como para tratar de activar nuevamente el sector”.

SESION DEL CONCEJO

Consultado sobre la nueva aprobación del protocolo sanitario por parte del concejo deliberante Ebene dijo que “en particular en el concejo se aprobaron dos cuestiones; una es la ramificación de una resolución municipal que adhería a este decreto que establece algunas nuevas cuestiones relativas a lo comercial y por otro lado también se hizo un protocolo específico para las grandes superficies comerciales en particular para los supermercados.”

Dijo más adelante que “desde la generalidad de estas dos medidas hay un pequeño cambio en los horarios, la actividad comercial no esencial ahora tiene su límite máximo a las 17 horas en lugar de las 19.30 y en particular para la actividad comercial en general.

CONTROL DE TEMPERATURA

Más adelante Ebene señaló que “cualquier establecimiento mayor o igual a 250 metros cuadrados de superficie de atención no de superficie total tienen dos obligaciones extras; por un lado registrar la temperatura de los clientes y del personal con algún dispositivo homologado de los que no son de contacto y por otro lado también registrar al menos el número de documento de cada uno de los clientes, en caso de ser necesario hacer una investigación epidemiológica, este dato de los clientes que pasaron por este establecimiento pueden ser muy útil para detectar posibles contactos. En principio la primer idea que se había charlado en la videoconferencia e incluso que se hizo un poco público era que alcance la totalidad de los comercios después justamente al momento de la redacción de la norma las mismas autoridades sanitarias también determinaron que en los comercios muy chicos, por la incomodidad que podría producir el registro a los propietarios más allá de que también es un problema se determinó que es demasiado corta la interacción de una compra en ese caso por ejemplo ir a comprar caramelos al quiosco comparado con la compra dentro de un supermercado o en una casa de electrodomésticos que son superficies mayores donde hay elementos en exhibición que están al alcance de la mano de cada uno, entonces hicieron un ajuste sobre esa variable y pusieron el registro solamente para los establecimientos que tienen un factor de riesgo un poco mayor.

CONTROLES MÁS ESTRICTOS EN LOS COMERCIOS

Respecto de los controles en los comercios Ebene dijo que “Esto también existe y dicho sea de paso se clausuraron tres verdulerías por cuestiones relacionadas en caso a higiene y los otros dos casos a no respetar los horarios y el uso de los tapabocas. Los controles se siguen haciendo de forma regular como siempre, quizás no se note tanto la frecuencia en los comercios, porque el mismo personal está controlando aparte de lo que ya controlaba antes, muchas otras cuestiones que existen hoy, que antes no existían, por ende demora más cada inspección y quizás no estamos pudiendo tener la misma cobertura que se tenía antes, pero el sector de inspecciones generales funciona las 24 horas en turnos rotativos y están todo el tiempo inspeccionando los comercios inclusive hay algunos sectores de la economía, algunos comercios que abren las 24 horas llámese farmacias, estaciones de servicio, gran parte de la industria que tienen turnos rotativos o sea que incluso hay turnos nocturnos, obviamente reducidos de personal nuestro que chequea estas cuestiones así como también chequea que estén cerrados los que deban estar cerrados, esos rondines también existen y en el día hay una cuadrilla un poco más importante que se dedica exclusivamente a ingresar comercio por comercio para verificar estas cuestiones.

EVITAR FESTEJOS POR EL DÍA DEL PADRE

Finalmente Martin Ebene dijo a Lu 17 sobre los festejos del día del Padre que “esa es una tarea que se está abocando un poco más policía todo lo que ocurra en domicilios particulares y lo que ocurra en la vía pública es una cuestión que desde el municipio obviamente estamos acompañando este procedimiento y recibiendo todas las denuncias que habitualmente ocurren en el 103, haciendo el registro de esta información y facilitándosela a la policía para que hagan las actuaciones del caso”.