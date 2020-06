Docentes y personal de Salud realizarán una protesta en el Hospital Andrés Isola

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Trabajadores de la Salud en Lucha y docentes agrupados en la Lista Negra de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) protagonizarán hoy una jornada de protesta en el Hospital Andrés Isola en reclamo del pago inmediato de los salarios adeudados, la finalización del pago escalonado, la aperturas de paritarias 2020 y “en defensa de las jubilaciones, no a la armonización de la caja provincial”.

Además, desde el plenario del sindicalismo combativo se agregaron algunas consignas que tienen que ver con “impuestos a los grandes empresarios, multinacionales y banqueros, no al pago de la deuda y que la crisis no la paguemos los trabajadores”.

La concentración será a las once de la mañana en el Hospital Andrés Ísola y allí mismo se realizará un acto. Como siempre, desde la organización piden concurrir con tapabocas y respetar la distancia social.