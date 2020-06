Docentes de la Provincia se manifestarán con “caravanas y banderazos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Docentes de toda la provincia se movilizarán este viernes y el sábado en reclamo al atraso salarial y la falta de precisiones sobre fechas de pago.

Desde la ATECh exigieron que haya información sobre cómo van a seguir los pagos los próximos meses y rechazaron la posibilidad del aguinaldo en cuotas, tal como lo confirmó el gobernador Mariano Arcioni. La próxima semana también continuarían con distintas medidas de protesta.

En Comodoro la movilización será mañana sábado a partir de las 11 horas. Según informaron desde el gremio habrá dos puntos de concentración: uno en el Ceret (Km.3) y otro en Polonia y Ruta Nacional (barrio Roca). Desde esas zonas marcharán hacia la Plaza San Martín para luego movilizarse por el centro de Comodoro y desconcentrar en San Martín y Güemes.

El secretario general del gremio en el valle, Santiago Goodman, volvió a reclamar “certezas del Gobierno Provincial”. Hace una semana “y luego de exigir a la ministro de Educación el pago del incentivo, se comprometieron a que el miércoles 17 iba a estar en los bolsillos de los trabajadores”. Como no ocurrió, presentaron “una intimación administrativa” y hoy “nos presentaremos ante la Justicia, porque no se depositó y no tenemos fecha de pago de rangos 3 y 4 de abril además de cuándo cobraremos mayo”. De todos modos, ayer más tarde el Ministerio de Educación comunicó que se hizo el depósito correspondiente.

El gremialista rechazó cobrar el aguinaldo en cuotas, como adelantó el Gobierno. Por eso siguen con el cese de las actividades de los que mantenían clases de manera online.

Sobre el banderazo de mañana, “es en defensa de nuestros derechos en todas las ciudades con el formato que elijan los docentes para movilizarse, para poner ante la sociedad lo que está ocurriendo”. Será en horas del mediodía del sábado y las primeras de la tarde. El lunes se tomarán otras medidas porque “hace 3 años que estamos en esta situación y cada vez es peor”.

Goodman reiteró que, ante la demora en los haberes, se mantiene la retención de servicios por parte de los docentes “en términos de la tarea para aquellos que realizan el trabajo virtual que alcanza al 30% de los estudiantes”. Estimó que cuando se retomen las clases y se vuelva a las aulas, “la brecha entre los niños que han podido ingresar en lo virtual o que recibieron algún cuadernillo, la brecha entre los que pudieron hacer algo y los que no tenían ninguna posibilidad será sideral”.

En cuanto a la infraestructura escolar “no hemos recibido ningún informe de la ministra, que se comprometió a girar vía mail, lo mostró en la reunión pero nunca nos lo dio. No se está haciendo ni un 10% de lo que se podría estar haciendo aprovechando que no estamos en las escuelas”, alertó Goodman.