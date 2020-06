Director del Hospital Alvear manifestó que ninguno de los casos de Comodoro Rivadavia está en terapia intensiva

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Javier Cáceres, director del Hospital Alvear e integrante del Comité de Crisis Sanitario, manifestó respecto a los casos positivos de Comodoro Rivadavia y aclaró que ninguno de ellos está internado en terapia intensiva, hay algunos internados en las clínicas y algunos son dados de alta.

Hizo hincapié también al traslado de personas con casos positivos “una vez que se detectan se requiere una evaluación médica, que se realizan en sanatorios u hospitales, una vez realizado esto se define si quedan internados o pueden volver al domicilio con todas las recomendaciones, cada caso es diferentes”.

Al ser consultado por la identificación del caso 0 de la embarcación expuso “se sigue investigando, aun no puedo decir nada con certeza, lo investiga Rawson, de donde viene la red de contagio”.

En relación a esto y con los casos de los marineros expresó “lo que nos pasó al principio es que teníamos gente que no era de la zona, eran de Trelew, Rawson y Madryn, y en estos casos no los podemos mandar a esas ciudades, por lo que se tuvo que armar el dispositivo para gente que no es de acá”.

Por ultimo aclaró que algunas autoridades del puerto fueron testeadas, otros no “depende las circunstancias, se testea a los que han tenido algún contacto estrecho con casos positivos, porque por ahí hay gente que vino al puerto hace un mes, no tiene por qué ser testeado”.

Fuente: El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3