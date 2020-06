Detuvieron a un hombre en Comodoro por maltratar a su bebé e intentar asesinar a su pareja

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Según pudo relatar la víctima a la policía, el hombre le puso un caño en el cuello y tiró de manera violenta a su beba de 10 meses en la cuna. Gracias al aviso de una vecina, la policía llegó hasta la vivienda ubicada en el barrio Las Américas.

En la noche del domingo, personal policial logró detener a unhombre por lesiones y amenazas a su pareja, y su hija de tan solo 10 meses.

La policía recibió un llamado telefónica en el que se pedía ayuda en el barrio Las Américas, aludiendo que un hombre se encontraba agrediendo a su esposa. Al llegar al lugar, los efectivos fueron interceptados por una mujer que a través de señas con sus manos, indicó el lugar donde ocurría la agresión.

Desde el exterior a la vivienda se escuchaban gritos del hombre, quien amenazaba a su esposa, “Te voy a matar y te voy a prender fuego la casa”,expresaba. Mientras es que en el interior se observa un hombre a los gritos y fuera de sí, amenazando a la mujer en presencia de los efectivos policiales.

La mujer tenía un golpe en la cabeza, y manifestó que “mi pareja me pegó, me va a matar, me puso un caño en el cuello, y tiró a mi beba de meses en la cuna”, relató.

En ese momento, se detuvo al agresor, quien fue trasladado a la comisaría, a la espera audiencia control de detención el día martes, mientras que la mujer fue trasladada a la comisaria de la mujer para que pueda radicar la denuncia, señaló ADN SUR.