Crespo: «Gallardo ya entró en la discusión sobre si es el mejor técnico de River»

Hernán Crespo, actual entrenador de Defensa y Justicia, resaltó que su colega Marcelo Gallardo “ya entró en la discusión” sobre si es el “mejor técnico de River” de la historia.

“Gallardo ya entró en la discusión sobre si es el mejor técnico de River de la historia. Y si no lo es, le pega en el palo” expresó el atacante que vistió la camiseta de la entidad de Núñez entre 1993 y 1996.

El hoy DT de la entidad de Florencio Varela destacó que la llegada del ‘Muñeco’, quien cumplió seis años al frente del plantel ‘millonario’, le dio un “cambio radical” al club.

“Hubo un cambio radical en la mentalidad de River a la hora de jugar partidos internacionales” manifestó Crespo a Radio Rivadavia (AM 630).

En lo que va de su ciclo al frente de la institución, Gallardo obtuvo dos Copas Libertadores (2015 y 2018) y arribó a la final en la última (2019).

A pesar de su identificación con la entidad, el ex atacante del Milan, Parma, Inter y Lazio, entre distintos clubes italianos, tuvo que enfrentar con el ‘Halcón’ al equipo del DT Gallardo. Fue en la penúltima fecha de la Superliga pasada (1-1), que terminó adjudicándose Boca Juniors.

«El partido con River no lo preparamos de manera especial, para nosotros fue un ladrillo más en la construcción», dijo Crespo.

En relación a su actuación como DT de la institución ‘verdeamarilla’, el ex goleador del seleccionado argentino expresó: “Que Defensa y Justicia me haya elegido para ser el técnico en su primera participación en la (Copa) Libertadores me llena de orgullo”.