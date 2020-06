Confirmados 10 nuevos casos de COVID-19 en Comodoro y ya suman 42 los infectados

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los resultados surgen de 40 de los hisopados realizados el pasado martes, donde cuatro equipos médicos llevaron a cabo testeos a casi 80 personas que mantuvieron contacto con infectados diagnosticados anteriormente.

Con los nuevos 10 infectados confirmados extraoficialmente, la cifra de infectados en Comodoro asciende a 42 y Chubut totaliza 84. Ya son 40 los contagios en menos de una semana en la ciudad.

En los últimos días, se logró identificar a más de 230 contactos estrechos de los marineros y de nuevos infectados. Por ello se decidió realizar hisopados a las personas señaladas. Procedimiento se llevó a cabo el pasado martes, cuando cuatro equipos médicos recorrieron la ciudad realizando testeos a las personas identificadas hasta el momento.

Allí se le realizó el hisopado a 77 personas sobre los 320 contactos estrechos. Miryam Monasterolo informó a El Comdorense Radio que, por falta de equipamiento, se determinó que no se le realizará el testeo a los contactos estrechos que no manifiesten síntomas ya que no hay suficientes PCR.

Mientras, desde el Ministerio de Salud de Chubut se decidió establecer un corte en la información a las 23hs del martes, cuando los resultados no estarían listos, por lo que este mediodía se dio a conocer que no habían nuevos infectados. Finalmente los resultados de los exámenes se dieron a conocer esta noche.

Desde la cartera sanitaria informaron también que aún no se logró dar con el caso 0 que contagió a los marineros y desató el brote.