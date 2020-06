Comenzarán a ampliar la capacidad de testeo en la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud del Chubut en el cual no se registran nuevos casos en la ciudad de Puerto Madryn, más allá de los ocho confirmados.

Sí hay, al día de hoy, 13 casos sospechosos con nexo epidemiológico:

“Son personas que consultaron por un cuadro de fiebre y también un cuadro respiratorio. Remarcamos esto porque genera mucha confusión cuándo uno es caso sospechoso”, dijo la médica epidemiológica del Hospital Andrés Ísola, Denise Acosta.

La profesional recordó que en nuestra ciudad hay dos casos confirmados de los que no pudieron determinar en estos tres días, cuál es el nexo, por lo que seguirán investigando.

Además, la médica del nosocomio madrynense destacó que “para no esperar tanto tiempo a que aparezcan más casos, definimos empezar a testear más, vigilar más cuál es la situación, si tenemos más casos con estas características, para ver si nuestra situación es igual a la del conglomerado Trelew-Rawson o si tenemos otra situación. Durante estos 15 días queremos ampliar nuestra capacidad de testeo para tener una foto más nítida de lo que está pasando en Madryn”.

Acosta recordó que mucho del material con el que se cuenta para hacer la toma de muestras llegó a través de donaciones que han hecho los madrynenses y empresas, “que permiten que podamos tener equipos de protección personal, que podamos tener los hisopos que corresponden, los triples envases que corresponden, para poder cuidar la bioseguridad en todo momento”.

A partir de esto, se está reorganizando el sistema de salud para poder tomar las muestras en los Centros de Salud que estén abiertos, en la Guardia del hospital y deberá coordinarse la asistencia en el sistema de salud privado, “porque hasta el momento no vienen tomando muestras, porque hasta el momento las obras sociales no están cubriendo los test de PCR de Covid-19, algo que creo que no es correcto y pido por favor que se habilite cuanto antes”.