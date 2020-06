“Chubut es la provincia que peor está en materia económica, financiera e institucional”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo afirmó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Torres. “Acá no estamos para bancar solo a una persona, sino a toda una provincia” sostuvo tras la reunión con Arcioni. “Me parece una pavada plantear una intervención federal. No necesitamos de un paracaidista porteño” opinó.

Tras la reunión que mantuvieron los legisladores provinciales y nacionales con el gobernador de la provincia, en diálogo con FM La Petrolera, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Torres sostuvo que “Lo importante de la reunión es avanzar en temas importantes sobre la realidad económica que tiene la provincia para sacarla adelante”. En este sentido dijo que “en primer lugar tuvimos la oportunidad de hablar con el Ministro de Economía, donde se planteó la situación crítica desde lo económico y financiero. La realidad es que hay un déficit primario que cada vez se acrecienta más, y es necesario tomar medidas para poder generar algún alivio a las arcas provinciales para cumplir con las obligaciones primarias”.

El legislador nacional se mostró sorprendido por los titulares de los diarios de este martes, tras el encuentro con Arcioni. “Creo que los títulos de gacetilla que se vieron este martes no deberían apelar a decir que Arcioni es gobernador hasta el 2023, algo que es una obviedad. Acá no estamos para bancar a una persona en particular, ni a un sector político en particular, sino a una provincia entera”.

Según Torres: “No hay que tener miedo de reclamar lo que le corresponde a la provincia. La provincia que peor está en materia económica, financiera e institucional es Chubut”.

Por otro lado, el diputado nacional opinó a manera personal “Me parece una pavada cuando se plantea que están dadas las condiciones para una intervención federal. Creo que no necesitamos de un paracaidista porteño para que nos diga lo que tenemos que hacer. En principio, hay que ser sinceros con las cuentas provinciales. Parece que algunos funcionarios se despertaron de un coma de muchos años y se enteran cómo está la provincia”.

Respecto al balance de la reunión que mantuvieron con el gobernador, indicó “Celebro estas mesas de discusión. Reunirnos para ver cuándo nos reunimos de nuevo, no sirve de nada. Si la agenda es vinculante para todos los sectores, ahí vamos a estar”. “Hoy Chubut es oficialista, por lo tanto los que tienen cercanía con el gobierno nacional, deberían ponerse a disposición del gobernador”, señaló El Comodorense.