Choferes reclamaron por falta de pago de haberes

Los choferes de las empresas del Transporte Urbano de Pasajeros Acevedo concurrieron ayer al municipio para visibilizar su reclamo por la falta de pago de haberes.

La protesta pacífica consistió en estacionar los colectivos desde las 7 de la mañana, frente al edificio municipal sobre la calle Mitre y calle San Martin.

Posteriormente, los choferes a quienes se les adeuda dos meses y el medio aguinaldo, fueron atendidos por el secretario de Gobierno Julio Ruiz, en donde plantearon su situación y se analizó la dificultad económica que tienen las empresas prestatarias del servicio por los atrasos de los subsidios nacional y provincial, la falta de aporte municipal y la inactividad desde mediados de marzo por las medidas preventivas contra el Covid-19, que generó ingresos «cero» en las empresas.

El chofer Miguel Elencoff en diálogo con EL CHUBUT dijo que «se nos ocurrió venir con los colectivos al municipio a realizar esta protesta pacífica, para alertar por la situación que estamos pasando porque hace dos meses que no cobramos nuestro sueldo y porque vemos que peligra nuestras fuentes de trabajo», expresó.

Agregó que «el municipio es quien debe encontrar una solución a este problema, si bien nosotros somos trabajadores de una empresa, el servicio es municipal, está concesionado», al tiempo que señaló que «está nuestra necesidad para cobrar el sueldo y la necesidad de la gente que usa el colectivo porque es su medio de movilidad para llegar al trabajo, por eso creo que el municipio debe encontrar una solución a este tema» apuntó.

«NO SABEMOS QUE PASARA CON NUESTRO TRABAJO»

Más adelante dijo Elencoff que «la situación de la empresa es entendible, el servicio se paró el 19 de marzo y venía con restricciones en cuanto a la cantidad de pasajeros desde días anteriores. No hubo más recaudación desde esa fecha y tampoco llegaron los subsidios de Nación y provincia, los empresarios tienen voluntad de pagar. pero no tienen el dinero y el municipio dice que tampoco está en condiciones de aportar, por lo tanto no sabemos cuál será la solución y que pasará con nuestro trabajo, atrás de esto también hay familias que sufren y que están preocupadas por el futuro de nuestro trabajo» expresó el chofer de la empresa Acevedo.

Indicó Elencoff, vocero del grupo de choferes que la semana pasada cobraron en Acevedo la mitad del sueldo de abril «con algo del subsidio que llegó de Nación, pero creo que era la última plata que quedaba y se repartió, está claro que acá si no llegan los subsidios lamentablemente no vemos ningún horizonte», recordando que el martes los propios empresario Santiago Acevedo y Oscar Perazzo de Transp. Sargento Cabral «vinieron al municipio a alertarlos de la situación y que el municipio haga gestiones urgentes por los subsidios al transporte local porque de lo contrario no habrá colectivos en Esquel, más allá de que se puedan generar los protocolos sanitarios para restablecer el servicio, el problema como se dijo es económico» manifestó.

Por último, Elencoff expresó con relación a la reunión con el secretario de Gobierno municipal Julio Ruiz que «se comprometió a darnos una respuesta este viernes, si llega alguna respuesta de Nación y provincia por los subsidios, ver también los números de la municipalidad si es que puede efectuar un aporte y si es necesario actualizar la tarifa para poder aumentar la recaudación y así cobrar nuestros sueldos» terminó diciendo.