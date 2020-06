Ceriani: “El sector no resiste un día más sin trabajar”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Guillermo Ceriani. «El que cierra, cierra, son fuentes de trabajo que perdemos, es un momento muy difícil. Estamos todos a la deriva, no sabemos qué nos van a decir si abrimos o cerramos”, afirmó respecto de las expectativas por la continuidad de la cuarentena y las restricciones.

Guillermo Ceriani, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, habló de la crítica situación que atraviesa el sector en la ciudad, luego de que el martes pasado se decidiera volver a Fase 2 ante el brote de casos de coronavirus, lo que impide a muchos comercios trabajar con atención al público.

Ceriani aclaró que en Chubut ya se registra el cierre de 450 comercios “son empresa que no van a volver abrir sus puertas”, dijo; y confirmó que en Comodoro son aproximadamente 110 comercios. “Las baja de CUIT son 145, de los cuales 110 son comercios físicos que ya hemos perdido y el resto son cuentapropistas”, lamentó. Mientras que aclaró que seos monitorean las altas comerciales pero, “no son para nada alentadoras, no hay grandes altas. El que cierra, cierra, son fuentes de trabajo que perdemos, es un momento muy difícil”, afirmó.

Asimismo, afirmó que se trabaja “para el día después”, por lo que se mantendrá un encuentro con todas las organizaciones intermedias de la ciudad “para ver cómo ayudamos, como traccionamos el comercio y poder entre todos ir saliendo de esta situación. Ya veníamos muy paliados con la recesión, y ahora la pandemia”, dijo a Radio Del Mar.

El presidente de la Cámara, manifestó que “estamos todos a la deriva, a través de gobierno no tenemos grandes respuestas tampoco, no sabemos qué nos van a decir si abrimos o cerramos”, afirmó, respecto de las expectativas sobre si continuará la Fase 2 de la cuarentena.

“El sector no resiste volver para atrás, no resiste un día más cerrado, ya tenemos algunos rubros que están muy sacrificados como la hotelería y gastronomía, junto con gimnasios”, manifestó Ceriano. Y destacó que “Todos los comercios que están en situación un poco normal están al límite y más de 30 días no pueden llegar a sobrevivir, si no te dejan abrir no tenes como responder a las responsabilidades”.