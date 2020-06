Dr. Matías Castiñeira “Técnicamente el lunes saldríamos de la circulación comunitaria”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo aseguró en diálogo con la prensa esta mañana el Director Asociado del Hospital Zonal de Trelew, doctor Matías Castiñeira. Es que el próximo lunes sería el día N° 28 sin que se detecte un nuevo caso de Coronavirus sin nexo epidemiológico, cumpliendo dos periodos de contagios desde que apareció el último caso de esas características.

Dijo que de todas formas, eso lo determinará el área de epidemiología, quienes tienen contacto directo con Nación.

Castiñeira, brindó el reporte diario de Coronavirus en nuestra ciudad detallando que hasta el día de la fecha se registraron 22 casos positivos, de ellos un paciente falleció, 20 se recuperaron y solo uno continúa cursando la enfermedad en su domicilio y con síntomas leves.

De los contactos estrechos que fueron un total de 157, solo 9 quedan cumpliendo el aislamiento obligatorio.

Actualmente hay un total de 99 viajeros aislados en Trelew.

El Director asociado del Hospital Zonal de Trelew hizo referencia a una situación que se vivió anoche con un camionero que venía desde Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires, llegó hasta Comodoro donde descargó mercadería y al pasar nuevamente por Trelew informó que tenía dolor de cabeza y fiebre.

“Fuimos al lugar junto a Defensa Civil, se lo trajo en ambulancia hasta el Hospital, se lo evaluó y se le hizo el hisopado”, contó el doctor Castiñeira, quien agregó que se esperan resultados para saber si tiene Coronavirus.

Si llega a dar positivo no hay que preocuparse porque no tuvo contacto estrecho con nadie y no cambiaría nada en nuestra situación epidemiológica, remarcó.

“Salir de la circulación comunitaria no significa que termina la cuarentena, tenemos que seguir cuidándonos”, dijo Castiñeira, quien agregó que si esto pasa podrían abrir los restoranes, volver las actividades deportivas pero no así las reuniones familiares.

El Director Asociado del nosocomio local valoró el buen trabajo que está haciendo el personal de salud con respecto a la prevención y sus cuidados, ya que a pesar de que se confirmó la circulación comunitaria y hubo, hasta ahora 22 casos positivos en Trelew, “no hubo nadie del personal de salud que diera positivo en los hisopados, todos fueron negativos, las cosas se hicieron muy bien”.