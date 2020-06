Castillo pidió justicia para su perrita asesinada Tita

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En entrevista exclusiva con Cholila Online Marionella Castillo, mamá de Tita, habló sobre la ejecución que le hizo el efectivo policial Elías Saavedra, el 26 marzo de este año a la perra. Ella pidió justicia para su perrita asesinada.

A nuestro medio de comunicación, Castillo nos contó de los últimos minutos de vida de Tita. “Nosotros formábamos una familia con Tita. A ella la asesinaron el 26 de marzo afuera de casa. A las 14:00 horas estábamos cocinando entre familia. Tita salió a recibir a mi esposo, que llegaba de trabajar con las cosas para cocinar”.

“Cuando mi esposo abrió la puerta, Tita salió y lo saludó. Pasado unos minutos ladró, y vimos como de una construcción que tenemos salió un policía… Tita le ladró al efectivo. En eso, Tita no le da bolilla, y se va en otra dirección donde estaba Saavedra”, narró Castillo.

De forma inmediata, Tita le ladró a Saavedra hasta la calle, pero el esposo de Castillo salió detrás ella para agarrarla; sin embargo, antes de eso Elías le disparó a quemarropa.

Castillo, aseguró que “nadie le pegó a Elías. Él se fue corriendo en un segundo, no hubo tiempo jamás de pegarle”.

La perra perdió mucha sangre, y tuvo perforación de pulmón. La dueña de Tita, explicó que “lograron frisar el cuerpo de Tita, para que luego le hicieran la autopsia. No quiero que quede en la nada”.

¿Qué hacían los efectivos allí? Al parecer, los efectivos hacían un recorrido por la zona porque supuestamente estaban trabajando ilegalmente, y en ese momento, la cuarentena estaba más estricta.

Castillo, aseveró que “lo único que Elías hizo fue matar y huir. No otra cosa acá. A Elías nadie le pegó y Tita no lo mordió. Los testigos dicen que Tita no mordió”.

A causa de esa situación, en las redes sociales se empezó a difundir el caso.

Tita era una perrita querida por su familia. Por eso, ellos abrieron un grupo de difusión animal para que la gente lo utilice, y dé a conocer casos de perros perdidos o que son víctimas de maltratos.

A su vez, buscan justicia y hacer valer los derechos de Tita. “Esta familia va a llegar hasta las últimas consecuencias. Queremos justicia”, agregó Castillo.

Entrevista completa