Casanovas: “La pandemia favoreció a este gobierno”

Adriana Casanovas, diputada provincial, presidente del bloque del Frente de Todos aseguró que «la pandemia favoreció a este gobierno”.

En entrevista con La Cien Punto Uno la diputada Casanovas se pronunció sobre la situación que vive la Provincia del Chubut. “Somos críticos porque no tiene un plan para salir adelante. Ni siquiera hubo un achicamiento del Estado, y debería haberlo. Congelar salarios también sería una forma de hacerlo”, dijo.

En cuanto a los temas pendientes en la Legislatura recordó que “estamos trabajando con el proyecto de la reestructuración de la deuda, porque la idea es introducir algunas modificaciones. Hoy así como está no lo vamos a aprobar”.

La diputada afirmó que “queremos saber bien de qué se trata” este proyecto.

De manera que, para analizar y sesionar los diputados requieren ponerse de acuerdo con las autoridades para determinar cómo serán las sesiones. Sobre eso, Casanovas, explicó que “no tenemos posibilidades de hacer otro tipo de sesiones que no sean virtuales. Pero no hay que olvidarse que el problema de base de la Legislatura, es el no pago de salarios”.

“Si no estuviéramos pasando por una pandemia, la sesión debería ser presencial. Sólo tuvimos 4 sesiones en el año. Y tampoco se ha podido hacer reuniones de comisión”, concluyó la diputada.

