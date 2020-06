Carlos Tevez viajó a Tandil a jugar al golf pero le negaron el ingreso a la ciudad

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Carlos Tevez intentó trasladarse en la mañana de este martes hasta la ciudad de Tandil para concurrir al campo de golf donde habitualmente practica una de sus disciplinas preferidas, pero un control de tránsito ubicado en uno de los ingresos a la ciudad le prohibió el ingreso más allá de la flexibilización de la cuarentena que rige en ese sitio.

El Apache fue localizado en un control ubicado en las intersecciones de las rutas 226 y 74 cuando fue informado por los agentes de tránsito de la ciudad de la imposibilidad de ingresar al lugar. “Ya venía con el teléfono en la mano. Tenía la aplicación Cuidar porque venía de un campo hacia la Ciudad de Buenos Aires, así que podía transitar. La licencia de conducir y el seguro los traía en mano. La inspectora de tránsito pensó que viajaba a Capital Federal, pero en realidad venía a jugar al golf”, explicó el Director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel, a Infobae.

Según relataron los agentes apostados en el control, el futbolista había visto las noticias de la flexibilización de la cuarentena en la ciudad que posibilita la práctica de deportes individuales y creyó que podía acudir al campo de golf donde habitualmente desarrolla la disciplina. “Hizo unos metros y se comunicó con Valle Escondido (Club de golf de la ciudad) y le dijeron que no podía ingresar porque estaba prohibido para las personas de afuera. Retomó hacia atrás, la inspectora me llamó y le pasó el teléfono para que charle conmigo. Le expliqué que en Tandil no está permitido que las personas de afuera de la ciudad hagan las actividades que se flexibilizaron”, relató Villarruel.

“Me contó que había leído que hoy en Tandil entramos en la fase 5 y que se podían practicar deportes individuales, entonces creyó que estaba habilitado”, señaló el funcionario de la ciudad que tomó conocimiento de lo ocurrido con Tevez cerca de las 10 de la mañana de este martes. En este nuevo período del distanciamiento, Tandil habilitará bibliotecas y lugares de alojamiento exclusivamente para residentes de la ciudad, entre otras actividades, tras no registrar casos positivos de covid-19 en más de treinta días y haber contabilizado apenas cuatro enfermos desde que se inició la pandemia.

“Él me contestó que no tenía que pedirle ninguna disculpa, al contrario, me agradeció por cómo lo habían atendido. Me felicitó por cuidar la ciudad y dijo que cuando se termine todo esto va a estar por Tandil jugando al golf porque ha venido muchas veces al mismo club”, aseguró Villarruel. Desde el entorno del deportista también coincidieron con que Tevez tenía todos los papeles en regla para circular y que apenas fue advertido de la imposibilidad de practicar golf, el Apache se marchó del lugar.

El futbolista de 36 años está realizando la cuarentena en un campo de Maipú, una localidad ubicada a unos 150 kilómetros de Tandil y casi 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. “Nosotros tenemos un protocolo donde los que pueden ingresar es por actividad esencial declara por el DNU o por algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones médicas o de salud, con algún respectivo turno o tratamiento que viene de hace tiempo”, detalló el funcionario a este medio.

“Otras personas pueden circular por la ruta de Tandil porque a nosotros nos atraviesa por media ciudad la 226, pero no entrar a Tandil”, señaló sobre lo ocurrido. “Él tenía permiso para circular desde el campo hacia la Ciudad de Buenos Aires así que podía estar circulando tranquilamente, cada ciudad después tiene su protocolo. Acá no hubo un privilegio más allá de la figura de Tevez», aclaró.