Carambia: «la pelea por la sede de YPF es absurda»

Según José María Carambia con el traslado de YPF “la ciudad tendrá más movimiento”. “Nos están devolviendo algo que habíamos perdido” indicó el intendente de Las Heras.

Tras la polémica por el traslado de la Administración de YPF, en diálogo con FM La Petrolera, el intendente de Las Heras, José María Carambia sostuvo “estoy contento porque esto va a generar un poco más de movimiento. Creo que nos están devolviendo algo que habíamos perdido y eso no fue culpa de ningún intendente”.

En este sentido, Carambia pidió “tenemos que juntarnos para avanzar con decisiones, yo ya me cansé de juntarme solo para hablar en reuniones que nunca terminan en nada. Tiene que haber voluntad política de armar un proyecto productivo entre las dos provincias, entendiendo que somos la misma cuenca”.

Por otro lado, el jefe comunal opinó que la discusión por la administración de YPF parece “Una pelea absurda es ver donde está o no una sede. Tenemos que unirnos para trabajar en serio con una política y un plan estratégico en conjunto para la cuenca del Golfo”.

Carambia indicó “Tampoco hay que mentir, diciendo que Comodoro va a perder empleo si se levanta el edificio de YPF. Lo que se hace es un proceso de descentralización de algo que antes ya estaba en Las Heras”.

TRATO DE INÚTIL AL GOBERNADOR ARCIONI

Las críticas hacia el gobernador también fueron parte de su relato al indicar «También tenemos que escuchar al gobernador Mariano Arcioni ir en contra de nuestra ciudad. No puede pagar sueldos a la gente, no pudo siquiera armar un protocolo para prevención del COVID-19 para la industria pesquera (poniendo en riesgo la salud de todas las localidades vecinas) y toda la cuenca del golfo; y ahora sale a reclamarle a la empresa que no se vaya de Comodoro. Como diría Maradona, se le escapa la tortuga y ya no sabe qué hacer».

Recordó además, que en reiteradas ocasiones solicitaron a la empresa que devuelva la sede a Las Heras, «es algo que se está cumpliendo poniendo en claro que somos la ciudad más importante en la producción de petróleo de la Cuenca», afirmó.