Brugna: “Si respetamos las recomendaciones, podremos seguir sin circulación comunitaria en Comodoro”

El Dr. Jorge Brugna, reconocido infectólogo de la ciudad, se explayó luego de los casos del fin de semana largo en curso que dispararon la estadística en Chubut, tanto en lo que tiene que ver con lo del barco pesquero como lo sucedido en Rada Tilly, y que teniendo en cuenta la relación con tener o no nexo epidemiológico, saber quién los contagió, le parece que la situación no cambió en la urbe petrolera por lo cual considera que no hay circulación comunitaria del virus Covid-19.

“En esta circunstancia, para mí lo que tenemos que hacer es reforzar la conducta que estamos llevando adelante todos, que es la del distanciamiento social, de usar el barbijo, lavarnos las manos frecuentemente y que las personas que fueron contactos estrechos de los que hoy están confirmados, que están infectados con el Covid-19, hacer la cuarentena, quedarse aislados y cumplirla”.

Brugna dijo que a su juicio “la familia que está en la misma casa del que hace la cuarentena, manteniéndolo a ese familiar aislado, deben mantenerse dentro de la casa. Hasta ahora venimos haciendo cumplir la cuarentena a la persona que fue contacto estrecho de alguien confirmado. Supongamos que está dentro de la casa con sus familiares directos, pero los otros integrantes de la familia no tienen la fuerte recomendación o estricta de no salir de la casa. En estas circunstancias haría una fuerte recomendación: que la familia que convive con un contacto estrecho de alguien confirmado que está aislado en su casa, también debería quedarse en su casa porque a veces es difícil cumplir estrictamente con no entrar en contacto con las personas que deberían estar aisladas porque puede ser que a los días se empiece a compartir el espacio donde miran televisión, entonces es preferible que todos hagan la cuarentena, pero no todos juntos sino aislados en diferentes lugares”.

“Supongamos que mi hijo es un contacto estrecho de esos marineros que dio positivo, simplemente; que no tiene el análisis positivo, y va a hacer el aislamiento en casa: pues que lo haga muy bien, tenemos que ocuparnos todos los de la familia de hacerlo cumplir bien y nosotros mantenerlo en esa pieza, que salga estrictamente para lo necesario, no mirar tele en la misma sala, no comer juntos en el mismo lugar, hacerlo en horarios separados, separar los utensilios, lavarse bien las manos, usar el barbijo y mantener la distancia. Al margen de eso, es recomendable que él toda la familia se queda en la casa durante esos 15 días”, analizó el profesional de la Salud.

“Creo que todavía no hay circulación comunitaria”

El médico señaló que “para que eso suceda, estrictamente tiene que cumplir el criterio de que no tiene un nexo epidemiológico con una situación ya conocida, o sea alguien que se infecta y se enferma, y que no estuvo en contacto con ninguno de los que se conocieron. Eso todavía no nos ocurrió, por lo tanto por definición no tenemos circulación comunitaria de virus en Comodoro”.

“Me parece que si somos muy cuidadosos en mantener esta cuestión de la distancia social, lavarnos las manos y usar el barbijo, podemos sostener la situación actual. Por ejemplo, el sábado me llamó una paciente y me dice que su hermana es cuñada de uno de esos marineros y hace una semana estuvieron en un cumpleaños. Se empiezan a dar estas situaciones y entonces uno podría pensar que deberían disminuir o volverse a suspender las reuniones familiares, pero creo que con el excelente trabajo que está haciendo este equipo multidisciplinario de gente de Salud con la Policía y Defensa Civil, tratando de reconocer a todos los casos y las personas con nexo con los que ya están diagnosticados, estamos en condiciones de sostener esto, si reforzamos de nuevo la idea, que es lo que hay que hacer permanentemente, de no bajar la costumbre de mantener la distancia social, lavarse las manos seguido y usar los barbijos”, informó El Comodorense.