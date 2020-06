Arcioni no permite que Cholila Online ingrese a las conferencias a preguntar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La subsecretaria de información Pública, Vanesa Abril, prohibió el acceso a Casa de Gobierno a uno de nuestros periodistas, quien intentaba cubrir la conferencia del comité de crisis.

El gobernador Mariano Arcioni, a través de la subsecretaria de Información Pública, Vanesa Abril, censuró este martes a este portal de noticias al prohibirle el acceso a Casa de Gobierno a nuestro periodista en Rawson, Gastón Barcelona, quien intentaba cubrir la conferencia de prensa que a diario realiza en comité de crisis sobre la situación epidemiológica provincial.

“En la puerta de entrada me dijeron que `solo pueden ingresar medios oficiales’, y me impidieron el acceso a la conferencia de prensa”, relató Barcelona, un poco desorientado por la imposibilidad de cumplir su labor.

Si bien nadie explicó a qué remite la frase “medios oficiales”, queda más que claro que son aquellos que reciben mensualmente pauta oficial y no preguntan cosas que la gente quiere saber y a los funcionarios les cuesta responder.

Unos minutos después de no poder ingresar a la conferencia de prensa, Barcelona se comunicó telefónicamente con Vanesa Abril, para que le explicará porqué le negaban el acceso a la información y la funcionaria no tuvo mejor idea que mentirle de forma infantil, asegurando que no habría conferencia de prensa, cosa que había sido anunciada oficialmente por la misma gente de prensa oficial algunos minutos antes y que efectivamente ocurrió unos minutos después.

Que Vanesa Abril entienda poco y nada de comunicación no es novedad, su desconocimiento en materia política ha llevado al gobernador a cometer muchos errores innecesarios, que hundieron un poco más a la muy mala gestión que viene realizando. Pero impedir el acceso a la información de un medio de comunicación no solo habla de desconocimiento en materia de comunicación, sino que representa un delito sobre el acceso a la Información Pública.

A lo largo de estos años, CholilaOnline.com se caracterizó por incomodar a los gobiernos de turno, investigando y denunciando los curros y chanchullos de los funcionarios públicos y por no claudicar ante las presiones de quienes quisieron callarnos.

El gobierno de Mariano Arcioni, al prohibirnos el acceso a la información pública, no hace más que afianzar nuestro compromiso con la verdad y con nuestras convicciones más profundas que están ligadas a la libertad de prensa, a la denuncia de las irregularidades que descubrimos en cada investigación y el compromiso de entregarle a nuestros lectores todas las verdades que otros medios callan por miedo a perder la pauta oficial.

Massoni tampoco quiere prensa

El ministro de Seguridad, Federico Massoni, será interpelado este miércoles por el Concejo Deliberante de Trelew debido al escandaloso procedimiento policial producido en la noche del domingo último en un barrio popular de la ciudad.

Llamativamente las autoridades del Concejo determinaron no dejar pasar a la prensa a la presentación del informe y que el ministro hable con los periodistas cuando todo finalice.

¿Qué esconde Massoni que no permite que los medios escuchen sus explicaciones de lo ocurrido el fin de semana? Massoni no debería explicarle el accionar a todo la comunidad que mira con susto y asombro como la policía dispara impunemente a un vecino en la puerta de su hogar? ¿Massoni estaba al frente del operativo, no debería hacerse cargo y presentar la renuncia? ¿O van a hacer responsable a un trabajador que sólo obedecía órdenes (lo que se conoce comunmente como «el perejil»)?

Todas estas y muchas preguntas más que tiene la sociedad respecto a los hechos del fin de semana quedarán sin respuestas públicas y abiertas porque Massoni decidió que los medios no ingresen al Concejo Deliberante y que la sociedad no pueda escucharlo.