Arcioni debe afrontar vencimientos de deuda por $ 1.761 millones

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Es por el pago del Bocade, que Arcioni debe afrontar el Fideicomiso Financiero Chubut 2020 y dos emisiones de Letras del Tesoro. Representa casi lo mismo que los haberes del tercer rango, que demanda al Estado $ 2.000 millones por mes, comenta El Chubut.

El agujero negro que provoca la deuda en las arcas provinciales es exponencial. Entre el 20 de junio y el 20 de julio, la gestión de Mariano Arcioni afrontará vencimientos por $1.761.792.215. El 31 por ciento del total corresponde a Letras del Tesoro y el 69% restante está compuesto por dos bonos.

La semana que viene, precisamente el 26 de junio, opera el vencimiento de las Letras del Tesoro Serie XLVII por un monto de $340.810.000 y una tasa anual del 32 por ciento anual.

En los primeros 20 días de julio entrarán en vigencia los pagos por el Fideicomiso Financiero Chubut 2020 por un total de u$s4.247.384; el Bocade por u$s 12.593.750 y las Letras del Tesoro Serie XLVIII por un valor de $ 200 millones y una tasa del 35,50 anual.

Trazando un paralelismo sobre el impacto de estos 1.761 millones de pesos de vencimientos en los próximos 30 días, la cifra representa el 88% de la totalidad de la masa salarial del tercer rango, que ronda en los $2.000 millones por mes, y el 70% del préstamos restante de $ 2.500 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que llegará en los primeros días de julio.

ULTIMA CUOTA DEL FIDEICOMISO

Con el pago de julio, la Provincia de Chubut terminará de abonar el Fideicomiso Financiero Chubut 2020 colocado en 2010 por u$s 150 millones y que tenía como garantía los ingresos de regalías petroleras.

Esta última cuota de u$s 4.247.384 está conformada por una amortización de capital de u$s 4.166.655 y un pago de intereses de u$s 80.729.

De esta manera, la Provincia del Chubut libera una colocación de deuda por u$s 150 millones que, además, tenía como garantía fondos provenientes de las regalías petroleras.

“ASFIXIA” DEL BOCADE

Después de julio comenzará “la asfixia” del Bocade. En agosto de 2020, el Gobierno provincial no solo pagará intereses de la colocación por u$s 650 millones, sino que iniciarán las retenciones de las regalías petroleras para la cuota de capital, que tendrá su primer vencimiento en octubre.

Desde 2016 -fecha en la que el exgobernador Mario Das Neves emitió deuda en el mercado internacional por u$s 650 millones- hasta julio de 2020, la Provincia solo pagó por el Bocade intereses, pero a partir de agosto, desembolsará intereses y cuota de capital.

De esta manera, pasará de pagar poco más de 12 millones de dólares trimestralmente a u$s 39,6 millones; de los cuales u$s 27 millones serán en concepto de amortización de capital y u$s 12,6 millones de intereses.

En resumen, el monto a pagar por el Bocade a partir de agosto se triplicará, generando mayor estrés a las alicaidas cuentas provinciales.

Frente a este escenario, se torna imprescindible la reestructuración de la deuda que impulsa el gobernador Arcioni y el ministro de Economía, Oscar Antonena, que tiene como objetivo mejorar el perfil y la sostenibilidad de la deuda.