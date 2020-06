Andes Líneas Aéreas estima volar en Septiembre

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El gerente de Andes Líneas Aéreas, Horacio Preneste, dijo que “nosotros estamos preparados para en septiembre salir a volar, indudablemente no va a ser una cosa de tener todos los aviones volando y tener una oferta impresionante.

Presentamos un programa de vuelos muy acotado y está basado en tres vuelos semanales inicialmente; a Salta con pernocte en Salta, tres vuelos a Jujuy y cuando el avión vuelve hacer tres vuelos a Madryn , Comodoro Rivadavia , Buenos Aires. Si esto funciona y vamos teniendo tráfico agregaremos más vuelos, esto es una operación totalmente reducida y tiene que estar de acuerdo con el resto de las compañías que queden, es un tema claro”.

Luego Preneste dijo que “bajen las posibilidades de contagio lo veo difícil. Por más protocolo que pongamos en los aviones, por más que digamos volamos al 50 por ciento, por ello es que estamos viendo desde el punto de vista de la oferta y de la demanda. Tampoco veo grandes movimientos del tráfico local a pesar que el sur es un destino limpio, de los cuales no hay un gran problema, pero tampoco a esa región no van a querer que vaya la gente, porque imagínense Misiones abierto con Brasil al lado, es una locura y el otro tema es esperar el tema de los costos, porque no sabemos lo que va a pasar en septiembre con el tipo de cambio que es una realidad” dijo finalmente.