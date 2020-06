Aguilera: “Esto no es más que un nuevo endeudamiento”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La diputada provincial rawsense (que vive en Comodoro Rivadavia) de Juntos Por el Cambio, la radical Andrea Aguilera, que lo que se hace es “tirar hacia adelante una deuda que quieren dibujarla como una ayuda del Gobierno nacional”.

“Es una vergüenza que no se nos haya permitido hablar a todos los diputados y que la Sesión se haya desarrollado de esta manera. Es una falta de respeto no solo a nosotros sino a todo el pueblo de esta provincia”, señaló una ofuscada Andrea Aguilera al término del encuentro parlamentario.

Y agregó que “coincidimos con nuestro Presidente de Bloque (Manuel Pagliaroni) en que esto no es más que un nuevo endeudamiento, es para tirar adelante una deuda que no es como se quiere dibujar, una ayuda del Gobierno nacional que viene en auxilio de la provincia. Aquí simplemente hay un préstamo, hay un nuevo en levantamiento que va a engrosar los 800 millones de dólares que la provincia debe”, enfatizó.

Aguilera sostuvo que en la Legislatura “nosotros acompañamos porque somos responsables y porque creemos que los empleados públicos están en una situación realmente acuciante. La pregunta que nos hacemos es dónde están esos U$S 800 millones. En obras creemos que no están”.

“Esa es la contestación que el Gobierno tiene que dar, porque esta es la continuación del Gobierno anterior; ha tomado endeudamientos y también ha sido participe de los endeudamientos anteriores, por lo tanto no solo tiene que presentar un plan de cómo va a salir hacia delante, sino también que tiene que dar explicaciones de dónde está el dinero de todos los chubutenses ya que no está en hospitales, en escuelas, ni en la policía”, enfatizó.

Y prosiguió: “dónde está ese dinero es la respuesta que tiene que dar el Gobierno de la Provincia. Consideramos que no solo se debe explicar por qué llegamos a esta situación y dónde está ese dinero, sino cómo vamos a salir de esta crisis, que es compleja”.

“La situación no es simplista. Estamos trabajando por todos los chubutenses. Acá hay que sentarse con un plan serio, que contemple no únicamente el sueldo del empleado público, sino también al sector privado que tiene 60 días de facturar cero. La situación de los empleados públicos es gravísima, viene de hace mucho tiempo y no la generó la pandemia. Es la situación de crisis de una provincia agónica que ya viene desde hace muchos años atrás y que el Gobierno tiene que sentarse a decidir cómo va a resolver”, concluyó.

Fuente: El Comodorense.