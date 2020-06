Abogado Bordier: “Massoni actuó a sabiendas de que violaba la Constitución”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El abogado Gastón Bordier, quién inició el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad Federico Massoni por presuntos abusos durante la cuarentena, calificó al funcionario de “dictador”, por las medidas que tomó “desde el 12 de marzo hasta el hábeas corpus, cuando esa normativa se dejó de lado”.

Bordier destacó que Massoni “violó todo el plexo normativo constitucional de Nación y de Provincia. La gravedad es increíble. No tenemos antecedentes en Chubut de que haya sucedido una cosa así antes”.

“Lo padecieron en Trelew más que nadie en la provincia, con las 5 mil detenciones y la cantidad de secuestros de automotor, que no estaban ordenadas por el Juzgado Federal, pero el ministro lo ordenaba como si fuera un juez, sólo porque a él se le ocurría”, descargó. “Se lo comió el personaje del comic y se llevó puesta la división de poderes”, manifestó en alusión a la comparación con el Capitán América.

“Vimos videos en los que ordena detener personas sin orden judicial. Pidió un gimnasio de la Municipalidad de Trelew para convertirlo en centro de detención, clandestino no porque no se supiera dónde estaba, sino porque no es el fin de ese inmueble. Un gimnasio no es una comisaría”, indicó. “Usurpó funciones de otros poderes. La Constitución Nacional dice que nadie puede ser detenido sin orden de un juez. El ministro no podía haber estado en los operativos que él armaba deteniendo gente. Según policías de su fuerza, en algunos actuó armado. Una locura que solo puede ocurrírsele a Massoni”.

Bordier explicó que “las resoluciones ministeriales las emanaba Massoni junto con su ladero, Pérez Mariani. Del 12 de marzo al 1º de abril no hubo una sola publicación de las normas que él, por los medios, ordenaba. El ‘yo,yo,yo’, siempre estaba en su discurso, arrogándose facultades que corresponden, en una emergencia, al gobernador, como emitir un DNU. Emitió tres o cuatro resoluciones por día. Inclusive reguló un tratado internacional por el paso de los camioneros en la Cordillera, cuando no los dejaban parar en todo Chubut. Esa regulación corresponde al Congreso de la Nación, no a un ministro, aún más en una ruta nacional como la 40”.

Esas decisiones “corresponden al iscal de Estado, Giacomone, o pudo actuar la Defensora del Pueblo. Es una vergüenza para los abogados ver que quienes comparten nuestra profesión en el ámbito público no hayan hecho nada, viendo todas las barbaridades que se padecieron. Al ministro todo el mundo lo dejó actuar. Hay un silencio de la autoridades que no se entiende”.

El pedido de juicio político el 4 de junio ingresó en la Legislatura: “Escuchamos otros pedidos de juicio pero los legisladores están de vacaciones. Escuchamos a muchos decir que no sesionan por solidaridad con los empleados legislativos. Están dejando a la provincia sin división de poderes y que se dejen de ser solidarios porque no fueron votados para eso, sino para cumplir su tarea. Nos preguntamos qué pasa en la provincia que hay dos poderes que no funcionan y un tercer poder constantemente atacado”.

Bordier alertó a Legislatura “de que al momento de juzgar a este sujeto no crean que todo lo que hizo fue por error o desconocimiento de la ley. Precisamente por ser abogado se lo tiene que exigir con la máxima dureza, porque actuó a sabiendas de que violó la Constitución con dolo”.

En cuanto al caso de la comisario de Rawson, Laura Mirantes, separada del cargo por un sumario administrativo luego de que se negara a detener a un grupo de vecinos, Bordier contó que “los fiscales desistieron de la denuncia. Sin embargo Policía la volvió a suspender por otros 60 días sin goce de haberes y preventivamente. Siguen con un sumario para destituirla, cuando ya la justicia se expidió. Es raro que una mujer haya sido denunciada por un subcomisario siendo ella Comisario”, añadió.

Otra denuncia

Gabriel vive en el barrio INTA de Trelew y denuncia que el domingo recibió diez disparos de la Policía, dos de ellos directos en la cara. La Policía se paró enfrente de su casa y, sin mediar palabra, disparó, denunció el hombre a la revista Cítrica, un medio cooperativo surgido tras el cierre del diario Crítica y que desde 2012 cubre historias de las causas sociales, entre otras.

“Mis vecinos me dijeron que estaba el ministro de Seguridad, Federico Massoni, en el operativo. Yo no lo vi porque ya estaba herido, pero ellos lo reconocieron, estaba en un auto atrás de la camioneta blanca de la Policía y me contaron que cuando me pegaron y caí al piso, él se fue”, relató Gabriel a Cítrica.

“No puedo entender por qué la Policía es tan violenta con nosotros. Ayer no había nadie en la calle, los vecinos salieron cuando escucharon los disparos. Una vecina recibió un montón de balas de goma en la espalda”, agregó.

“Delincuentes”

“Hace un tiempo el ministro de Seguridad dijo que en este barrio éramos todos delincuentes. La Policía viene y tira y si ven que no hay nadie en la calle les tiran a los perritos, vienen para provocar. Si ven un chico en la calle enseguida lo ponen contra la pared y le pegan”.

“Desde que empezó la cuarentena esto se puso peor, la semana pasada volvía de mi trabajo y me pidieron el permiso que me dio la empresa para circular y toda la documentación y me dijeron que estaba vencido. Una policía me apuntó con su arma y me dijo: ‘Callate, negro de mierda’”.

“Vinieron otros oficiales, hablaron con mi esposa y conmigo y dijeron que no saben nada de lo que pasó. Tenemos miedo, pero queremos denunciar públicamente lo que pasa porque si nos callamos cada vez va a ser peor, la gente está muy cansada de esta violencia”. Resta aguardar el resultado de la investigación por estos episodios.