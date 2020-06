A un dirigente gremial le dejaron tres balas de 9 milímetros en el patio de su casa

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario de ATE Madryn, Julio Belascuen, recibió el mensaje mafioso el viernes de la semana pasada. Admitió que en un principio le restó importancia, pero después volvió a ser amenazado por teléfono, lo que lo indujo a efectuar la denuncia. “Nos podrían llamar para decirnos que estamos equivocados, no hace falta una amenaza”, consideró.

“Salgo todas las mañanas a las 8 porque esta semana me toca trabajar, mi casa está al fondo, todo el frente es un patio abierto, no tengo rejas, no tengo nada. Veo una bolsita y frené por miedo a pinchar la rueda porque mi perro trae cosas de la calle. Era una bolsita que adentro tenía tres balas de nueve milímetros”, reveló Belascuen.

“No hice la denuncia, aunque se los mostré a mis compañeros de ATE y a los de la asamblea del hospital, no le presté atención, quedó en eso”, aseguró.

“Hasta que el domingo estaba de guardia en uno de los Centros de Salud y me llamaron por teléfono de un número desconocido, no soy de atender, aunque podría haber sido del hospital. Ahí me volvieron a amenazar, que dejara de hablar porque si no me iban a llenar de tiros”, remarcó.

“El martes definí hacer la denuncia, aunque no recibí más llamadas, más nada”, agregó.

“Estamos en democracia, nosotros somos dirigentes gremiales, nos expresamos y todo el mundo político tiene nuestros teléfonos. Entonces podrían haber llamado para decirnos te equivocaste, con hechos, llegan 600 cajas de alcohol al alcohol al hospital cuando dijiste que no había, es suficiente”, se defendió.

“No hace falta una amenaza. Creo que los reclamos son coherentes, los trabajadores necesitamos de muchas cosas que el gobierno no está cumpliendo”, cuestionó.

“Era una voz masculina, no escuché demasiado porque estaba trabajando, pero genera miedo, ayer me llamaron de un número para venderme una alarma y antes de atender ya estaba preocupado”, reconoció.

“No hice mal a nadie, sólo expresé que hay cosas que no se están haciendo y se deberían hacer”, justificó.

“Hay que esperar que la policía investigue, yo me sigo moviendo normalmente en los lugares que siempre me muevo”, sostuvo Belascuen.