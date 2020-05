Zulema Anden, distanciada de Arcioni, señala: “hay que pensar en un plan B para todo esto” 

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Además de la falta de sesiones por la deuda de sueldos a los empleados legislativos, un caso reciente de coronavirus en Trelew causó un nuevo parate en la Casa de las Leyes.

La diputada Zulema Andén, que forma parte del nuevo bloque conformado recientemente en la Legislatura, distanciado del oficialismo, explicó que no se puede predecir cómo seguirá la situación y cómo se llevarán a cabo las sesiones en un futuro. Lo económico y lo social, que ya era un problema previo a la pandemia, y el coronavirus, que se añadió a la crisis general, generaron un gran malestar en los habitantes de Chubut.

A la falta de pago, se le suma un nuevo cierre de los comercios, ya que la apertura se retrotrajo debido a los nuevos casos. Hay personas de riesgo hace más de 40 días en sus domicilios. Según declara la diputada, “hay que pensar en un plan B para todo esto”.

La diputada se refirió, con esta frase, al nuevo bloque conformado la semana pasada. Nueve diputados de Chubut al Frente (Miguel Antín, Mariela Williams, Xenia Gabella, José Giménez, Ángel Tirso Chiquichano, Leila Lloyd Jones, Gabriel De Lucía, Rossana Artero y Zulema Andén) decidieron tomar distancia del oficialismo puro.

En diciembre, comenzaron sin conocerse y tenían un bloque muy heterogéneo, en particular, desde lo geográfico. Cuando comenzó la pandemia, no había alcance suficiente para tratar todos los DNU que llegaban, y uno de los problemas principales fue la falta de diálogo.

“Sabíamos y teníamos un panorama claro de las cosas que pasaban, de qué era lo emergente: realmente teníamos que responder a distintas situaciones y pasó eso”, expresó Andén, respecto a la ausencia del debate necesario para responder ante las medidas que surgían.

Este fue uno de los motivos para la formación del nuevo bloque, que, según comenta Andén, prefiere no recategorizar: “Yo no digo interbloque. En ningún momento existió, en este bloque, entre los diputados que conformamos el bloque, la idea de romper, de partir, de que nos vamos al otro bando, jamás. Yo fui una de las que fue dura y cuestioné que, realmente, yo no iba a acompañar los proyectos del Ejecutivo”.

La diputada declaró que la situación de la Legislatura, con la actividad puesta en espera a causa de la retención de servicios y de no poder llevar sustento a los trabajadores, “tiene nombre y apellido”.

“Esto generó un poco el posicionamiento de decir ‘vamos a levantar la voz’, y decir ‘nosotros no pensamos esto, pensamos tal cosa’. Busquemos el consenso, el diálogo y la discusión adentro del bloque”, declaró Andén.

Una de las principales razones para la modificación, según la diputada, fue la falta de comunicación con los funcionarios. La información se lograba obtener dentro del bloque, para transmitírsela a las comunidades y a los ciudadanos, pero no se llegaba a obtener explicaciones por parte de líderes provinciales, como el ministro de Seguridad, Federico Massoni, o la ministra de Familia, aunque todos formaban parte de la misma línea política.

También hubo reclamos por falta de cohesión entre los sectores. Hay distintos planteos y discusiones al respecto, por ejemplo, sobre el hecho de que, en conferencias, solo aparezca el gobernador, pero no así el vicegobernador.

Respecto a la consulta acerca de su decisión, personalmente, de distanciarse del bloque del gobernador, Mariano Arcioni, cuando fue él quien asignó a la diputada como parte de la lista, Andén expresó que su puesto fue obtenido por mérito y no por una decisión personal o imparcial.

“La dedocracia conmigo no se ejercita. Yo integro una lista de diputados porque, cuando se hicieron las mediciones, fui el perfil de mujer, por el cupo femenino, que rendía bien. Además, ningún lugar de privilegio: era número 10 en la lista”, declaró la diputada.

Su elección, por lo tanto, según expresó, es lograr el voto responsable y no necesariamente partidario.

Fuente: Programa Primera Mano/Martin Berrade