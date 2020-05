Un hombre denunció que funcionarios de la policía lo golpearon y luego lo detuvieron en plaza céntrica de Trelew

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Alejandro Schlaig fue detenido el domingo por la policía de la Seccional Primera de esa ciudad, cuando jugaba en la plaza Independencia con su hijo. Lo golpearon, estuvo preso 5 horas y “fui víctima de todo tipo de abuso y de apremios”. Este miércoles radicará la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

El presunto caso de abuso policial comenzó a las 17 horas del domingo en la céntrica plaza Independencia de la ciudad del valle. El hombre que se desempeña como abogado estaba junto a su hijo de dos años y medio y “fui abordado por un grupo de policías sin más consideraciones comenzaron a golpearme y esposarme”, contó a Con Sello Patagónico.

Luego lo llevaron detenido a la Seccional Primera. En medio del procedimiento su hijo quedó sólo y “me ocasionó un perjuicio grandísimo: lo llevaron a la comisaría, lo tuvo que ir a buscar la madre y quedé como que yo abandone a mi hijo”.

Schlaig fue privado de la libertad durante 5 horas y “fui víctima de todo tipo de abuso y de apremios por parte de la policía. Más que policías parecían un grupo de tareas. Me pegaron hasta más no poder, me hicieron dos esguinces, en los dedos y en el tobillo; me pegaron en las costillas, la cabeza”, describió.

El abogado puntualizó que alrededor de las 20:30 horas “me sacaron por una puerta trasera de la comisaría Primera y me llevaron al Hospital Zonal no sé para que”, y a las 22:30 horas “no me hicieron firmar nada; era una detención absolutamente ilegal, vino mi hermano abogado y pudo sacarme en libertad”.

El hombre lamentó tener “una profunda tristeza que no se pueda transitar en libremente por la ciudad de Trelew, que haya tanta violencia institucional. Uno trata de hacer lo mejor posible pero se encuentra con estos personajes que creyéndose cualquier cosa que no son, golpean y a la gente no se le pega”.

Mientras se recupera de los golpes sufridos en su domicilio de Puerto Madryn, adelantó que este miércoles radicará la respectiva denuncia por violencia policial ante el Ministerio Público Fiscal de esa ciudad, informó El Comodorense.