Tratan de identificar con un registro a todos los pasajeros que llevó el taxista con covid-19

Ya se aislaron 13 contactos estrechos, entre ellos familiares y compañeros de trabajo, pero falta contactar a los pasajeros. Desde este martes se trabaja con el registro de la parada de taxis. El ministro de Salud confirmó que cuando el hombre presentó los primeros síntomas gastrointestinales, el 18 de mayo, no fue más a trabajar: “Tenemos que investigar 14 días hacia atrás”. Y además falta definir si los pasajeros y él estaban cumpliendo con el uso del barbijo y las ventanillas abiertas.

Luego de que este martes se confirmara un nuevo caso de coronavirus en Chubut, el tercero en Trelew, las autoridades sanitarias trabajan para tratar de establecer todos los contactos estrechos del paciente, un taxista que se encuentra internado en el hospital, estable en la parte hemodinámica.

Si bien ya se aislaron a 13 personas, entre ellos familiares y compañeros de trabajo del hombre, aún resta identificar a los pasajeros que llevó en el taxi que manejaba.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, explicó que falta definir a los pasajeros que viajaron con él y si él estaba cumpliendo con el uso del barbijo y las ventanillas abiertas. Además se trata de establecer cuánto tiempo estuvieron los pasajeros en el taxi. “El caso es particular porque no sale de las personas que teníamos en aislamiento y también por el oficio del hombre. Cuando presentó los primeros síntomas gastrointestinales, el 18 de mayo, no fue más a trabajar”, afirmó Puratich.

Asimismo, indicó que “tenemos que investigar 14 días hacia atrás”. Mientras confirmó que en la parada de taxis hay un registro que será utilizado para el rastreo. “El registro es a veces impreciso porque se anota el destino de los pasajeros. Si el cuaderno dice al centro, es al centro. Hay algunos datos de los domicilios”, dijo.

Por otro lado, el ministro señaló –a Radio Chubut – que los compañeros de turno del taxista están en aislamiento, y a la casilla se le va a hacer el proceso de desinfección “y después se va a volver a habilitar porque los otros taxistas tienen que trabajar”.