Torturas, amenazas de muerte y detenciones ilegales a la orden del día

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Tras el Habeas Corpus preventivo y colectivo interpuesto por varios organismos entre el 16 y 20 de abril pasados, el gobierno provincial se vio obligado a regularizar sus normas (dictar DNUs y publicarlos oportunamente) y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, debió adecuarse al protocolo de Seguridad de Nación.

Las detenciones por los Artículos 205 y 239 del Código Penal se redujeron en Trelew en un 90 %, pasando de 42 detenciones por día (hasta el 20 de abril) a 4 detenciones por día con posterioridad al Habeas Corpus; sin embargo, aunque esta considerable baja en el número de detenciones es una gran victoria de la acción colectiva de los Habeas Corpus, preocupan mucho todavía los gravísimos hechos de violencia institucional que continúan y que deben erradicarse.

Si bien se han erradicado algunas situaciones como el “acondicionamiento” de gimnasios y edificios escolares con el fin de realizar detenciones masivas por parte de las fuerzas, o el uso de la sirena asemejando un toque de queda, los hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia continúan y preocupan.

Desde el 20 de abril, día en que se hizo a lugar al pedido de Habeas Corpus preventivo interpuesto por la Secretaria de DDHH de la Nación, la Defensoría Pública, y esta Comisión hasta hoy, hemos seguido recibiendo casos de violencia y denuncias: Detenciones ilegales, violación del protocolo de Nación y todo tipo de torturas perpetrados por agentes de las fuerzas provinciales de seguridad.

A modo de muestra mencionaremos algunas de ellas para dar cuenta de la vulnerabilidad en la que vivimos los ciudadanos de Chubut.

“Si contás quien te golpeó te armamos una causa”

Caso 1: Entre la noche del 26 de abril y la madrugada del 27, se vivió un terrible hecho de violencia policial en el barrio Moreira cuando tres jóvenes se reunieron con el fin de colocar nylon en el techo de una vivienda que se veía afectada por la acuciante lluvia.

Sin ningún tipo de orden judicial y sin mediar palabra, personal policial de la Comisaria Tercera ingresó en el patio de la casa en cuestión de segundos, arrastrándolos a sus ocupantes por la fuerza mientras comenzaba la brutal golpiza. Las víctimas insisten en recalcar que en ningún momento se resistieron y aun así los golpes continuaron en aumento hasta dejar a uno de ellos inconsciente.

Un efectivo policial, incluso, efectuó disparos al aire con el fin de que los vecinos/as se abstengan de filmar el procedimiento.

El padre de uno de los jóvenes se dirigió a la Comisaría Tercera preocupado por la suerte de su hijo, y pudo ver cómo continuaban las golpizas a los 3 jóvenes detenidos. Al presentarse como el padre de una de las víctimas, inmediatamente, alrededor de 8 policías comenzaron a golpearlo brutalmente. Antes, al padre del joven lo amenazan de muerte exigiéndole que no haga pública la denuncia en ningún medio.

Los jóvenes son trasladados al hospital por parte de los policías, trayecto en el cual son amenazados para que no divulguen quién los había torturado, o en caso contrario la golpiza sería peor y “les armarían una causa”.

Caso 2: Otro aberrante hecho de violencia institucional se vivió en la comuna Rural de Ricardo Rojas, donde una vecina de la misma fue detenida ilegalmente el día martes 28 de abril, sin ser anoticiada de los motivos de su detención, ni concediéndole la posibilidad de realizar llamada alguna, y, fue obligada a desnudarse por completo frente al personal policial. Por esta causa, el Ministerio Público Fiscal, actuó de oficio.

“Para mí fue una tortura lo que me hicieron”

Caso 3: Otro caso aberrante se dio la madrugada del día 6 de mayo en el “sector D” del Barrio Constitución de Trelew. En ese episodio dos jóvenes y la compañera de uno de ellos, al escuchar un disparo salieron de la vivienda para ver qué sucedía. Allí pudieron avizorar a un grupo de policías persiguiendo a otros jóvenes. En ese momento otro grupo de efectivos policiales llegó hasta donde ellos estaban, poniendo a uno de los jóvenes contra la pared y comenzando a darle golpes en el cuerpo. Intentando aprender a la pareja que quería refugiarse en las escaleras. Al ver que el abuelo de uno de ellos se hizo presente, detuvieron la avanzada brutal por unos momentos. Como los efectivos siguieron en la zona hostigando a los jóvenes, el abuelo se dirigió a la Comisaría para denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad. Aprovechando ese momento, los efectivos entraron por la fuerza a la vivienda del de uno de esos jóvenes y comenzaron a golpear a uno de ellos en la cabeza y en los genitales, mientras el otro logró escapar por la ventana. En la habitación contigua se encontraba la pareja y la hija del que logró huir por la ventana.

“Matáme si querés, no me voy a arrodillar”

Arma en mano uno de los policías obligó al joven ensangrentado a arrodillarse y pedirle perdón mientras el joven gritaba “matáme si querés, no me voy a arrodillar”, huyendo, luego de eso, llegó hasta el hospital donde quedó internado con severas lesiones que hasta el día de hoy no se sabe qué secuelas pueden dejarle.

Los protocolos no sirven de nada si el poder político continúa avalando la violencia policial y no toma una sola medida para modificar estas violaciones constantes a los derechos humanos.

Tomamos y hacemos propio el último fragmento del Informe del Ministerio de la Defensa Pública del Chubut, presentado el día 7 de mayo pasado, “Finalmente, resulta sumamente preocupante los hechos de violencia institucional narrados en el acápite 4) del Informe.

Téngase en cuenta que con motivo de ellos ocurrieron dos allanamientos en dependencias policiales en menos de una semana”. Dos allanamientos en la Comisaría Tercera de Trelew, en menos de una semana y tras estar firme y vigente el Habeas Corpus preventivo colectivo.

HACEMOS RESPONSABLE AL GOBERNADOR MARIANO ARCIONI Y AL MINISTRO DE SEGURIDAD FEDERICO MASSONI DE CUALQUIER TIPO DE REPRESALIA QUE PUEDAN SUFRIR CUALQUIERA DE ESTAS FAMILIAS. COMO FUNCIONARIOS ESTATALES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN, VIOLARLOS CONSTITUYE UN DELITO DE ESTADO.

EXIGIMOS LA REMOCIÓN INMEDIATA DE LOS EFECTIVOS INVOLUCRADOS EN ESTOS, Y OTROS TANTOS HECHOS DE TORTURA Y VIOLENCIA POLICIAL EN NUESTRA PROVINCIA.

NUNCA MAS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

NUNCA MAS ASESINADOS EN MANOS DE LA FUERZA POLICIAL

NUNCA MAS TORTURA POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Fuente: Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia