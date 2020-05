Todos deben usar tapabocas en la Casa Blanca, menos Trump y Pence

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Casa Blanca ordenó hoy, por pedido de Donald Trump, que todo el personal use barbijo o tapabocas cuando no esté en su oficina o escritorio como precaución por los recientes casos positivos de coronavirus en el gobierno, una medida que, sin embargo, no se aplica por ahora al mandatario o a su vice, Mike Pence.

«Requerimos que cualquiera que entre en el Ala Oeste (donde está la oficina del presidente) lleve un barbijo o algún recubrimiento facial», instruyó un memo interno, citado primero por el diario The Wall Street Journal, y luego confirmado por el propio Trump en una breve conferencia de prensa.

«A no ser que necesiten absolutamente entrar en el Ala Oeste por trabajo, les pedimos respetuosamente que eviten visitas innecesarias», agregó el texto.

La orden interna se informó luego que tanto un asistente personal del mandatario como la vocera del vicepresidente, Katie Miller, dieran positivo por coronavirus.

Ante la prensa, sin embargo, Trump aclaró que nunca se sintió en peligro o vulnerable en la Casa Blanca y calificó de «soprendente» que el número de infectados no sea mayor en la sede de gobierno, dada la cantidad de personas que entran y salen diariamente.

En la conferencia de prensa, dos asesores del presidente hablaron con barbijos, mientras el mandatario se mostró, una vez más, sin ningún tipo de protección.

Los medios estadounidenses que difundieron el memo interno de la Casa Blanca confirmaron con fuentes del gobierno que la obligación de taparse la nariz y la boca no correrá ni para el mandatario ni para su vicepresidente.

Pence, el funcionario que lidera el equipo especialmente creado para enfrentar la pandemia, no participó de la conferencia de prensa esta vez y tuvo su reunión diaria en una sala aislada y sin barbijo, según la agencia de noticias EFE.

En tanto, dos miembros destacados de su equipo, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y Stephen Hahn, jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), no pudieron participar de la reunión porque están bajo estricto aislamiento.

El principal epidemiólogo del gobierno, Anthony Fauci, por su parte, participó de manera remota desde su casa, donde cumple una una cuarentena «parcial».