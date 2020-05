SEDAMIL: trabajadores no ven ninguna señal de la empresa para superar el conflicto

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Así lo aseveró el secretario gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT), Sergio Cárdenas respecto de la angustiante situación de unos 300 operarios de la firma Sedamil. Reprochó que “mientras el directorio de la empresa está cómodamente sentado en Buenos Aires, los trabajadores están expuestos a la intemperie y a los riesgo de salud por el coronavirus, la desidia es preocupante”. Les deben tres quincenas, pero el único alivio llegaría este viernes con el subsidio del gobierno nacional de entre 20 mil y 22 mil pesos.

“El panorama no es el mejor, la empresa generó esta situación desagraciada de exponer a los trabajadores a la intemperie y a los riesgos de salud”, criticó Cardenas.

“No hemos tenido absolutamente ningún avance, ningún compromiso, ninguna señal de la empresa de cómo hará para superar el conflicto y terminar con este daño social, la desidia es preocupante», lamentó el gremialista.

«En la AOT tememos por los riesgos de salud para los trabajadores, hay una actitud irresponsable de la patronal que puede perjudicar a toda la comunidad de Trelew y estamos pidiendo que la Provincia a través de las autoridades competentes compulse al directorio de Sedamil que está sentado cómodamente en Buenos Aires a asumir la responsabilidad de este conflicto colectivo con aristas inimaginables, temperaturas bajo cero y necesidades alimentarias insatisfechas», analizó.

«Aprovechamos el medio para pedir al Gobernador y a sus funcionarios que exijan a la empresa que asuma sus responsabilidades porque esta gente no le da bolilla a nadie», demandó.

«Hablé con Cavaco -Producción- y le dije che ministro, ponete las pilas y tratá de contactarte con estos sinvergüenzas, que vengan a Trelew desde Buenos Aires para encaminar esta situación que podría agravarse hasta en lo sanitario para los trabajadores», remarcó.

«La empresa acorrala a los operarios y los empuja a un conflicto, hablamos de una cuestión humanitaria y de salud, además del daño económico. Ya la cuestión alimentaria está instalada, es desesperante para 300 trabajadores. El ministro Cavaco se comprometió a hablar, vamos a ver si tiene respuesta», señaló el gremialista.

«Sedamil se viene reduciendo como empresa desde hace un par de años, se deshizo de más de 700 trabajadores, cerró líneas completas en Buenos Aires y así se fue adecuándose a esta situación desagraciada que provocaron los cuatro años de industricidio macrista», planteó sobre la posibilidad de un cierre definitivo.

«En Trelew nos tuvimos que acostumbrar a los pagos escalonados, y no me da vergüenza como representante gremial porque lo decimos de cara a la gente y los trabajadores no nos recuerdan siempre», admitió.

«Llegó la pandemia y todo indica que el directorio de Sedamil utiliza esta desgracia para que el directorio se quede en la tranquilidad sin que el trabajador pueda salir de su casa para reclamar», consideró.

«Después de un mes y medio de desidia total de la empresa, los operarios decidieron manifestarse a pesar de la pandemia, porque no hay decreto, ley ni convenio de partes que desliguen a Sedamil a no hacerse cargo de lo que exige la ley de contrato de trabajo», fundamentó.

«Ayer tuvimos una reunión importante de trabajo entre la ministra de la Familia, los trabajadores de Sedamil y los dos sindicatos. La ministra Otarola nos contó cuales son las limitaciones, también participó el secretario de Desarrollo Social de Trelew, Héctor Castillo», contó Cárdenas.

«Seguir discutiendo y si es posible definir el aporte, todavía no sabemos si será a través de una bolsa de alimentos o un subsidio para comprarlos», indicó.

Cárdenas reveló que «hemos tenido contacto con la gente que lleva adelante el concurso de acreedores, que se está librando en un juzgado de Trelew, pero la pandemia ha provocado una feria judicial que ha frenado el trámite».

«El dato que tenemos es que habría una propuesta de la empresa para superar el concurso de acreedores, la Justicia lo podría evaluar antes del levantamiento de la feria. Y si tenemos la suerte de superar esa etapa, se iniciará un proceso positivo para el futuro», se esperanzó.

Sin embargo advirtió que «la economía sigue paralizada, la Justicia también, y hasta que podamos hablar de un ciclo positivo de producción tenemos que superar esta cuestión humanitaria y sanitaria».

«Somos optimista que con la gestión de Alberto Fernández podemos iniciar un proceso de protección de la industrial, un intercambio comercial administrado, hay posibilidades, pero esto no alcanza para el trabajador que está sufriendo las necesidades hoy», sostuvo.

«Cuando comenzó la pandemia nuestro Consejo Directivo Nacional que tiene el poder de negociación llegó a un acuerdo que redujo los salarios al 50 por ciento, lo que causó un rechazo en las 39 delegaciones de todo el país, hubo manifestaciones espontánea -en Trelew fue la primera- y logramos que el último martes se diera para atrás», destacó Cárdenas.

«El Consejo Directivo Nacional con los paritarios se presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y dejó sin efecto el acuerdo que se había firmado y ahora se está discutiendo otro que debe ser superador al primero. Eso nos da la tranquilidad de que se está escuchando el reclamo de los trabajadores», concluyó.

Fuente: Radio 3