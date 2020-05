Se mueve el gabinete en la Provincia: Meiszner asumiría por Relly en la Secretaría General de Gobierno y Perata quedaría a cargo de Educación

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la búsqueda de mayor volumen político, el gobernador Mariano Arcioni habría decidido darle al abogado bonaerense el rol de nexo político con los diputados, y de confirmarse el cambio, la actual subsecretaria de Coordinación quedaría como nueva ministra de la cartera educativa. El nombre de Sergio De Cicco es uno de los que suena para ocupar la plaza vacante en Modernización del Estado.

En el gobierno convocarán a una reunión amplia esta semana, con la idea de sumar más figuras de peso político, como podrían ser intendentes de localidades del interior. La salida de Relly no sería la única y se esperan más movimientos en los próximos días.

La semana corta que se inicia podría venir de la mano de un relanzamiento de la imagen del gabinete por parte del gobernador Mariano Arcioni, quien según las fuentes oficiales consultadas, habría asumido el diagnóstico que marcaba la necesidad de un mayor volumen político en su equipo de colaboradores y la urgencia en la búsqueda de acuerdos con la Legislatura –tal como ADNSUR anticipó en su columna del domingo pasado- por lo que estaría todo dado para que en los próximos días se produzcan varios cambios: el más importante de todos sería el arribo de Andrés Meiszner a la Secretaria General de la Gobernación, cargo que ocupó Carlos Relly durante los últimos 6 meses desde el comienzo del segundo mandato. De confirmarse esta información, Florencia Perata sería la nueva ministra de Educación, e incluso se analiza ofrecer a algún intendente un lugar en el equipo de gobierno.

Con el ánimo de los empleados estatales cada vez más enardecido producto del atraso salarial que obligará a cobrar casi en junio los salarios adeudados de marzo, y con una buena parte del bloque oficialista que se declaró abiertamente en guerra en las últimas horas, Arcioni habría apurado una decisión que venía evaluando hace algún tiempo: sacar a Meiszner de Educación, para ponerlo en un cargo de más peso político. La elección del abogado bonaerense para ese rol surgió como algo prácticamente unánime entre todos los integrantes del “círculo rojo”, quienes le ven sentido de pertenencia a la gestión, experiencia en la negociación (aprendida junto a Aníbal Fernández en sus años en Quilmes), y mucha cintura para sentarse a hablar con los protagonistas esquivos que muestra hoy la realidad chubutense.

Desde este espacio hablamos el domingo pasado sobre la decisión que se veía como inminente en el gobierno, teniendo en cuenta el reclamo de los legisladores de la necesidad de que haya mayor diálogo. Y en aquella oportunidad, expresamos que ya había un perfil de alguien dentro del gabinete para ese rol: era precisamente Meiszner, quien ya desde hace algunos días viene llevando adelante reuniones con distintos diputados y con sus referentes, tratando de tender los puentes que se cayeron entre la Legislatura y el Ejecutivo. Su llegada en lugar de Relly no sorprende, ya que no es mucho lo que se puede recatar de la tarea del abogado y ex diputado radical en ese puesto, más allá de las declaraciones que trajeron dolores de cabeza al gobierno sobre la inminente reforma de la Ley 5001 para habilitar la minería.

El puesto que quedaría vacante con la salida de Meiszner en Educación sería ocupado por la actual subsecretaria de Coordinación Técnico Operativa, Florencia Perata, en tanto que sería ascendido a ese cargo el actual Director General de Nivel Primario, Miguel Acosta, hombre de fuertes vínculos con el gremio del Sitraed. Dentro de estas reformas del equipo educativo, también podría dejar su puesto el actual subsecretario de Coordinación, Sergio De Cicco, para asumir en el lugar que dejó vacío Mariana Vega en la secretaría de Modernización del Estado, donde ya habría en danza un proyecto de firma digital y expediente digital para llevar adelante.

Por otra parte, en los despachos de Fontana 50 dan por hecho que estos no serían los únicos cambios, ya que se habla de una figura que podría recalar en el ámbito nacional, en un puesto muy apetecible que podría ser consensuado con algún sector político. Y también es un hecho que se hará esta semana una convocatoria más amplia a diferentes actores para hablar de una nueva estrategia más “aperturista” o “dialoguista” para encarar un momento muy delicado de la provincia, por lo que se habla de una reunión con funcionarios, diputados y también intendentes.

Uno de los jefes comunales que fue invitado y que podría recibir un ofrecimiento concreto de sumarse al gabinete es Ariel “Tapado” Molina, intendente que va por su segundo mandato en la localidad de Corcovado, con una reciente elección de amplio respaldo. El hombre viene del sector comercial y llegó a la política invitado por el ex candidato del PRO, Ricardo Irianni en 2015, pero luego se sumó a la propuesta de Chubut al Frente, distanciado con el partido de Cambiemos. Con buena llegada a sus pares de los distintos municipios del interior, en el gobierno creen que podría aportar mucho diálogo con sus pares de las intendencias, aunque aún no hay nada cerrado, ya que Molina habría dicho que asistirá al encuentro para escuchar una propuesta.

Se espera una semana muy agitada, con las visitas del ministro de Economía, Oscar Antonena a la comisión de Hacienda de la Legislatura el próximo martes a las 18, y del propuesto a la presidencia del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, para hablar con los diputados de Asuntos Constitucionales el próximo miércoles, en una votación que viene muy adversa. Mientras tanto, es probable que se incrementen las protestas sociales por el atraso en el pago de salarios, y aún es una incertidumbre si la Cámara de Diputados podría sesionar el jueves. Ante este panorama, en el entorno del gobernador entienden que la denominada “oxigenación” del gabinete, es algo que se impone como urgente y necesaria.