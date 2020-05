Se abrirán más de 1.000 industrias, y en Capital y GBA permitirán salidas con chicos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente Alberto Fernández​ confirmó este viernes que la cuarentena contra el coronavirus continuará hasta 24 de mayo con un formato más flexible que permitirá la reapertura de fábricas y comercios. Y aunque los controles se mantendrán más estrictos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, allí se habilitará la salida con chicos.

El Jefe de Estado presentó la cuarta fase del plan de aislamiento que establece la «reapertura progresiva» de las actividades, pero aclaró que esa etapa no se emprenderá en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires donde todavía se registra un alto nivel de contagios.

«La última vez llegamos a la segmentación geográfica y habilitamos a que circule el 50% de la población. Y habíamos dicho que el tiempo de duplicación de casos tenía que estar entre 15 y 25 días. En ese momento teníamos 17 días. Para pasar a la reapertura progresiva, donde ya el Estado nacional comienza a dar excepciones a las provincias y las provincias se pueden mover con más libertad, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días», explicó.

Autorizan salidas con chicos

Aunque la habilitación de las actividades en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires todavía dependerán de la autorización del Gobierno nacional, Rodríguez Larreta y Kicillof adelantaron que sí se permitirán salidas con chicos.

En el caso de la Ciudad, las mismas podrán realizarse durante los fines de semana. «Los fines de semana, con un criterio por documento, segmentados, podrán salir con sus padres a dar una vuelta», detalló el mandatario porteño.

El gobernador bonaerense también indicó que se habilitarán esas salidas, aunque indicó que será «por localidad, por municipio». «Vamos a inclinarnos más por que puedan acompañar a los padres a hacer algún tipo de compra», diferenció.

Respecto a la continuidad de la cuarentena en la Ciudad, Rodríguez Larreta dijo que le solicitarán al Gobierno nacional «sumar algunas actividades» a la lista de las exceptuadas.

«Actividades comerciales. El lunes presentaremos la propuesta de la gradualidad, por ejemplo que se abran a las 11 de la mañana para que no complique el transporte público», adelantó.

En el mismo sentido se pronunció Kicillof, quien aseguró que hubo un «avance muy grande» en las gestiones ante la Casa Rosada para solicitar la apertura de empresas. «Con protocolos solicitados por los intendentes, aprobados por el gobierno Provincial y luego elevados para la aprobación del Gobierno Nacional», aclaró.

Críticas al modelo sueco

“A todos nosotros la economía nos preocupa mucho. Nosotros sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados, porque no pueden trabajar, porque no pueden hacer todo lo que quisieran hacer en términos de desarrollo. Nosotros sabemos el problema que tenemos y los problemas que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico”, dijo Fernández.