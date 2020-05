Sastre pidió la modificación del estacionamiento Mirando al Mar

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En el marco de la pandemia COVID-19, se buscará implementar a futuro la flexibilización de nuevas actividades recreativas donde los vecinos puedan pasear por la costanera permaneciendo dentro de sus vehículos

La Municipalidad de Puerto Madryn continúa evaluando medidas de flexibilización de la cuarentena que permitan el esparcimiento y la recreación de los ciudadanos garantizando las medidas sanitarias. En este sentido, el Jefe Comunal instrumenta la modificación del artículo 1 de Ordenanza Municipal N° 9050 para que en la zona costera los vehículos puedan estacionar en 45° mirando al mar. Vale destacar que los trabajos de señalización ya se encuentran en marcha.

Al respecto, el Intendente señaló que “debido a la cuarentena producto de la pandemia COVID-19 y las distintas fases que atravesamos, desde el Ejecutivo Municipal hemos decidido permitir el estacionamiento vehicular costero de cara al mar. Es por eso que enviamos el pedido al Concejo Deliberante para modificar la ordenanza N 9050/15”.

“Si no tenemos ningún caso confirmado en la zona, una de las primeras medidas de flexibilización que tomaremos será que los vecinos puedan disfrutar de salidas recreativas por la costanera, sin bajarse de los autos y mirando al mar. De esta manera, no se podrá estacionar en reversa respecto al cordón cuneta existente en las dársenas del Boulevard Brown, si no de frente al mar, recuperando el sentido histórico de las vistas al Golfo Nuevo”, destacó Sastre.