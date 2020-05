WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre explicó que hubo que adherirse a un nuevo Decreto, que “vuelve todo hacia atrás a la Fase 2”.

Por eso, manifestó a través de su cuenta en la red social de Twitter que “lamentamos que a veces esto parezca una carrera para ver quien habilita más rápido los distintos sectores en las ciudades. Dejamos en claro que nuestra idea era ampliar medidas en forma paulatina, para después no tener que arrepentirnos de lo hecho…”.

Aseguró que “lamentablemente debemos volver hacia atrás, pero no vamos a cerrar los comercios, y esta es una decisión tomada”.

El intendente Sastre sostuvo que “ojalá la próxima vez, todos los gobernantes estemos de acuerdo en flexibilizar o no, y no tengamos que lamentar un escenario aún peor…”.

Sastre: “Nuestra idea era ampliar medidas en forma paulatina”

