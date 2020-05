Santos: “Si no trabajamos, no pagamos ni aportamos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Damian Santos, presidente de la CAPIP (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras), se pronunció recientemente a través de una entrevista en Twitter con un medio de comunicación, y adelantó que las negociaciones van bien, sin embargo sostuvo que “si no trabajamos, no pagamos ni aportamos”.

El presidente de la CAPIP, explicó que «el Estado no hizo nada desde que comenzó el Coronavirus para ayudar a la industria. Me cuesta entenderlo. Me parece un problema de desconocimiento y de inmediatez; no se está pensando a futuro. Si no trabajamos, no pagamos ni aportamos. Es plata que al Estado le va a faltar en 2021»

En cuanto a las negociaciones, Santos detalló que «va bien y esta semana no nos reunimos por algunas sesiones legislativas y reuniones. Ya está casi definido el tema. En principio el acuerdo exceptúa a las empresas que suscriban a pagar la tasa, el pago».

Una de las especificaciones que se establece en la negociación es que «a cambio, las pesqueras que suscriban, se comprometen a colaborar en las necesidades que la pandemia trae y con alimentos».

Sobre el sector, Santos explicó que «todo el mundo va a salir más pobre de esta situación, pero también transmitimos al Gobierno de Chubut que necesitamos herramientas”.

Los salarios de los trabajadores

Damian Santos, presidente de la CAPIP, detalló que «no vamos a pedir reducción de salario, eso ya lo manifestamos. Pero no sirve firmar convenios que después no se pueden pagar. No creemos que sea momento de paritarias. Sí para mejorar el convenio colectivo. El gran objetivo: conservar el empleo».

Santos aseveró que en el protocolo que tendremos «nosotros lo armamos desde lo operativo, pero necesitamos que nos den la viabilidad, que nos dé seguridad, tanto para la gente que viene para embarcar como para la comunidad. No creo que más allá de una semana lo tenemos que tener listo».

Finalmente, Santos exhortó que «sin precio ni mercado no vamos a salir a pescar aunque se habilite la temporada de langostino. Todos estamos trabajando para que haya una temporada, pero el riesgo es muy grande. Necesitamos cambiar las condiciones. Necesitamos otro marco regulatorio. Necesitamos alivios fiscales».

Entrevista en Twitter de Damian Santos, presidente de la CAPIP

