Roban 9 terneros en Rawson en «las narices» de Massoni

Robaron 9 terneros de un campo cercano a Rawson y sospechan de delincuentes de Trelew. ¿Como pasaron los controles que supuestamente realiza Massoni?

El hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en un establecimiento que está situado detrás del barrio Área 12, en un sector ribereño. A los animales se los llevaron en un camión y se habla de un perjuicio económico cercano al medio millón de pesos. Cada ternero saldría entre 40 y 50 mil pesos.

El campo pertenecería a la familia Galina, según comentó un conocido del encargado, al referir que la policía de Abigeato de la capital provincial estuvo este jueves en el lugar recepcionando la denuncia del hecho y efectuando una suerte de inspección ocular.

Para los investigadores, los autores del robo serian de Trelew, y habrían sido varios los que participaron del hecho contando con el apoyo logístico del camión en el que se llevaron los nueve terneros. Ahora la policía va a analizar las cámaras de seguridad que hay en los accesos a la ciudad para ver si alguna pudo haber captado el vehículo.

El valor de cada ternero en pie oscila entre 40 y 50 mil pesos con lo que se estima que el perjuicio que les ocasionaron a los responsables del campo ascendería a los 450 o 500 mil pesos.

“Sin patrulleros, sin policías”

Ahora bien, parece que en Rawson no pasa lo mismo que en Dolavon en donde la policía no tiene móviles para recorrer la zona rural, porque la única camioneta con la que cuenta la comisaría está rota. Así se conoció el otro día con motivo del robo de cerca de veinte animales a un productor de la zona de Bethesda.

Vale remarcar que los cuatreros siguen haciendo de las suyas en las chacras del Valle cercano a Trelew, Gaiman y Dolavon en donde siguen habiendo robos porque –justamente– la policía no recorre. En algunos casos, está imposibilitada de hacerlo al no contar con medios de movilidad y en otros porque no tienen personal para llevar adelante esa tarea.

El ministro de Seguridad Federico Massoni en su momento les prometió a los chacareros que iba a haber más presencia policial en el Valle, pero según aseguran los memoriosos nunca cumplió.

En la zona de San Cristóbal, por ejemplo, a quince minutos del centro de Trelew, habilitaron en una construcción abandonada un pseudo-destacamento al que en la mayoría de los casos mandaban a agentes mujeres a hacer solo acto de presencia.

Era cuando la delincuencia arreciaba ese sector del Valle con asaltos a mano armada y robos. Hoy ese lugar volvió a estar deshabitado y los agricultores no tuvieron más remedio que empezar a armarse para cuidarse ellos solos de los delincuentes, con el peligro que ello implica.

Con los controles en los caminos vecinales pasó lo mismo. Massoni prometió, prometió pero nunca cumplió. Para aplacar los ánimos de los preocupados y nerviosos chacareros ante el impune accionar de los ladrones hasta llegaron a usar camionetas de CORFO con choferes civiles y policías que recorrían el Valle pero eso fue por poco tiempo. Así están las cosas en el sector rural: los robos siguen y las mentiras continúan.