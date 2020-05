Ricardo Sastre sobre Conarpesa: “Si el problema son 25 mil dólares no queremos nada”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El vicegobernador Ricardo Sastre se refirió a la situación de la empresa Conarpesa, cuyo presidente, Fernando Álvarez Castellano anunció que se va de Madryn ya que se niega a abonar el aporte solidario sancionado por el Concejo Deliberante.

Se le consultó sobre la actitud adoptada por algunas empresas grandes que, a diferencia de otras que han sido muy participativas en colaborar con los trabajos sanitarios para contener la pandemia, no han estado presente junto a la comunidad, “es un tema del que va a opinar seguramente el Intendente en su momento, uno puede apreciar como referente político, como Vice Gobernador, pero especialmente como vecino de Madryn, he observado algunas versiones que han sido de público conocimiento por decisiones que ha tomado algún empresario puntual con respecto a este tema de un aporte único que se le ha solicitado a las grandes empresas para poder sortear esta situación de crisis, en la cual es difícil de entender que poco solidaria la actitud de alguno, y puntualmente si me aplicas algún por ordenanza un impuesto único yo me voy, la verdad que no se trata de eso, nosotros lo que buscamos es que aquellos que tanto han obtenido por estos recursos naturales en los últimos años, como vamos a hablar del caso puntual de la empresa Conarpesa que uno lo observa en los medios hoy que si se le aplica el impuesto se va de Madryn.

No son las cosas así, somos agradecidos de la cantidad de puestos de trabajo que ha generado en el tiempo, pero también tenemos que ser realistas de que a ellos les ha ido muy bien desde la década del ’80 a la fecha con los recursos naturales que tenemos en nuestra región, entendemos que de acá para adelante va a ser un panorama muy complejo en lo económico financiero para todo el sector privado y para todas las empresas, pero también entendemos que en los últimos años les ha ido muy bien con estos recursos naturales y no pretendemos de que quiten algo de lo que está por venir, porque no sabemos cuáles van a ser los resultados o si tenemos algún tipo de análisis financiero que si sabemos que esto va a ser complejo.

Pero si pretendemos que nos aporten o que acompañen a una ciudad con todo lo mucho que han recaudado en los últimos años extrayendo recursos del mar, y lo mismo pasa con la energía eólica, y en esto tengo que rescatar también que como está la postura de Conarpesa también está la postura de la Capip o de su máximo referente que ha estado reunido con el Intendente viendo a ver cuál es la solución que se puede buscar y que es lo que pueden aportar, eso también es resaltable, cuando por lo menos se apela al dialogo y se trata de buscar una solución y de colaboración y también está, como decía antes.

El rubro de la energía eólica, que son los molinos que vemos en la ruta, que aportan al interconectado nacional y que son las inversiones cuando se instalan con algunos puestos de trabajo y una vez que están en funcionamiento, que están en el interconectado nacional, es manejado por una o dos personas por un sistema on line y que no tributan ni dejan absolutamente nada en la región, es pedirle una colaboración, porque más allá que esté regulado, que esté normado que por una equis cantidad de tiempo no van a pagar algún tipo de tasas, sí le estamos pidiendo un aporte único ante una situación de pandemia, recaudan tanto con nuestros recursos naturales que en una situación especial como esta, solamente le pide el estado es colaborar para hacer más fácil esta situación, estamos hablando del estado municipal” mencionó, a la vez que criticó el hecho de “que poco solidarios que son algunos”.

“No queremos que nos den nada”

También fue crítico el Vice Gobernador respecto a algunas versiones que indican que alguna empresa eólica ni siquiera da trabajo a chubutenses, sino que trae trabajadores foráneos, “eso es algo inentendible, que vengan a hacer algún tipo de cuestionamiento o de planteo en una situación como esta en las cuales, los concejales con buen tino y prácticamente en forma unánime han solicitado que hagan un aporte único para poder sobrellevar esta pandemia, no es una tasa que perdura, que queda en el tiempo, que es mensual, es un aporte único y estamos hablando de precios quizá irrisorios para los dividendos que tienen empresas de estas características.

También quiero dejar en claro, siempre hemos buscado inversiones y hablo en plural porque lo hemos hecho en nuestra gestión y también lo hace Gustavo, es la formación que nosotros tenemos, siempre tratamos que se generen nuevos puestos de trabajo, por eso no vamos a poner nunca en riesgo un puesto de trabajo como en el caso de una empresa pesquera, si realmente el problema es aportar 20 o 25 mil dólares por única vez a cambio que deje 700 o mil trabajadores en la calle, que no nos den absolutamente nada, simplemente esperábamos que pusieran algo de raciocinio” mencionó en torno a la postura del propietario de Conarpesa. Respecto a las eólicas, aseguró que “tienen millones y millones de dividendos”.