Retirados y pensionados de la Policía se movilizarán para reclamar el pago de los haberes

Los retirados y pensionados de la Policía del Chubut están convocando para el domingo, a las 15 horas, a una movilización en reclamo del pago de los haberes adeudados.

La idea es iniciar la marcha desde la sede de la entidad, en Pasaje 1º de Marzo, para recorrer la zona céntrica con el fin que toda la comunidad pueda apreciar lo que están pasando los retirados.

La convocatoria no solo es para quienes cumplieron tareas en la fuerza policial sino para los familiares de los activos, quienes no pueden realizar este tipo de manifestaciones o reclamos. Milton Frintt manifestó que “decimos basta porque esto es insostenible” porque “hay camaradas que la están pasando mal, no solamente retirados que somos quienes la sufrimos un poco más”.

El problema central es el no cobro de los haberes y las dificultades que todo ello genera desdelos económicos y en la salud. “Nosotros hacemos esta actividad en reclamo de nuestros haberes y en apoyo de los activos quienes, reglamentariamente, no pueden hacerlo pero pasan por la misma situación” dio Frintt, quien acotó que actualmente “los adicionales los están haciendo para poder comer. Esa es la real situación”.

En el caso de los retirados y pensionados de la Policía del Chubut plantearon sus críticas a las autoridades porque “mientras que aportamos no éramos una carga pero ahora que tenemos el derecho de gozar de ese aporte tenemos que estar en esta situación”.

“Tenemos necesidades”

Frintt precisó que “tenemos compañeros que se nos están muriendo porque no pueden acceder a una medicación, otros que no pueden acceder a sus sueldos para satisfacer las necesidades básicas”. Ante la realidad que están afrontando los retirados y pensionados están convocando a sus pares y a los familiares del personal activo a una marcha que se realizará este domingo, desde las 15 horas, que partirá desde el centro.

“Queremos que las autoridades sepan que estamos vivos, que somos personas que tenemos necesidades y demostrar que no somos una carga” dijo el retirado de la fuerza policial, quien puntualizó “estamos defendiendo nuestro derecho de cobrar un haber que nos hemos ganado durante 30 o más años de aporte”.

La idea es movilizarse por las calles céntricas de Puerto Madryn aunque los organizadores están tratando de coordinar con otras ciudades de la provincia para que conjuntamente se pueda replicar la acción a lo largo y ancho de Chubut. “Queremos que sea una movida provincial para que se sienta” dijo Frintt, quien precisó que “estamos en contacto y tratando de organizarnos. Somos nuevos en esto, pero ante la situación que vivimos nos lleva a improvisar y viendo que puede salir”.