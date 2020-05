Reiteran que los test serológicos fueron donados y desmienten que sean una herramienta «defectuosa»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los test serológicos que se utilizan para hacer estudios epidemiológicos de coronavirus en el país fueron donados por una empresa privada y no adquiridos a China por el Estado, reiteraron fuentes del gobierno nacional, quienes negaron que sean «defectuosos» ya que «a nivel mundial se sabe que ninguna de esas pruebas tiene 100 por ciento de eficacia».

Al responder a un artículo publicado en el diario La Nación con el título «Son defectuosos los test rápidos que el Gobierno adquirió a China», las fuentes indicaron que «en el mismo artículo un subtítulo alude a ‘La donación’ y también ese diario había informado el 20 de abril pasado que los test fueron donados».

En cuanto a la eficacia de las pruebas, las fuentes gubernamentales señalaron que «a nivel mundial se sabe que ningún test tiene 100 por ciento de sensibilidad y especificidad».

En la misma línea, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, subrayó vía Twitter que «las tiras reactivas (conocidas como test rápidos) usadas por @msalnacion en las estaciones de Constitución, Retiro y Once son adecuadas para hacer estudios epidemiológicos. Tienen una sensibilidad de 80%, siendo de las mejores que testeamos en el país para detectar IgG».

Fuentes del Ministerio de Salud explicaron que «hay diferentes tests; está el que busca el virus, que puede ser un antígeno o el genoma y que tiene validez diagnóstica y epidemiológica, de seguimiento para las personas, para el alta (por ejemplo la PCR), y están los test serológicos que buscan anticuerpos, que pueden ser los más precoces que son la IgM y la IgG».

En este caso, continuaron, «los test rápidos serológicos que se hicieron en el Ministerio fueron donados. Cuando llegaron, se le pidió la validación al Conicet y al Mincyt, lo pedimos antes de planificar el estudio. Allí en la devolución nos dijeron que en la IgM la sensibilidad es baja y recomendaban no usarla y en la IgG tiene un promedio de 80% de sensibilidad y que recomendaban observar bien específicamente al ser tenue para evaluar el positivo».

Con esa información en la mano, «diseñamos el estudio que hicimos. No se usó la IgM, y se entrenó al personal para que observen la tira respecto a lo tenue y los 20 minutos, por eso pedimos que las personas no hayan tenido fiebre en los últimos 21 días».

«Anmat no aprobó el test para comercializar, pero sí para este estudio en particular. Lo que nosotros vamos a tener es una foto de las personas que tienen anticuerpos positivos en Argentina, sabiendo que si la sensibilidad es del 80%, puede haber un 20% más y este dato lo tuvimos en cuenta. Es incorrecto decir que los test son defectuosos, porque decir eso significa decir que no cumple con lo que promete y esto no es así», concluyeron las fuentes sanitarias.

Estos test forman parte del operativo de Estudio de Vigilancia Covid-19 para la evaluación de personas con serología positiva para el virus SARS-CoV-2, que comenzó el mes pasado, luego de recibir la donación desde China.

El 24 de abril se realizaron 400 test en la estación de Constitución y todos dieron negativo; el 29 de abril se hizo entre 431 personas en la estación de Retiro, con un positivo; y al día siguiente se realizaron 420 en la estación de Once, con siete positivos.

El estudio de vigilancia sanitaria de coronavirus está destinado a personas voluntarias, mayores de 18 años, pero sin síntomas ni que los hayan tenido en los últimos 20 días o más.

Estos test serológicos, a diferencia de las pruebas PCR destinados al diagnóstico de la enfermedad, «buscan los anticuerpos que el cuerpo desarrolla para luchar contra el coronavirus», explicaron las fuentes oficiales a Télam cuando se anunció el operativo, el 23 de abril.

En ese momento aclararon que con estas pruebas se espera conocer cuál es la circulación del virus en la población, pero no se utiliza para diagnosticar la enfermedad en las personas ni tampoco se busca representatividad poblacional.