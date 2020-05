Quejas por levantamiento de control a camiones en portada de acceso a Esquel

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados municipales de Esquel (SOEME) expresaron preocupación y malestar por la decisión del Ejecutivo municipal de levantar los controles bromatológicos en los transportes de mercadería que se habían implementado escasos días atrás en la portada de acceso a la ciudad en el marco de la pandemia por el coronavirus.

«El viernes por una Resolución municipal que lleva la firma del intendente se sacaron los controles a los transportes de carga que ingresan a Esquel y que se hacían en la portada, no sabemos por qué tomó esta decisión pero creemos que es un error porque ya no se cumple con el protocolo que se había establecido para los camiones que entran, generando un riesgo en toda la población», manifestó Tomás Ulloga, secretario de seccional Esquel del Soeme, sumándose en este sentido a la queja de los inspectores de bromatología y comercio del municipio y los planteos hechos por la Cámara de Comercio de Esquel y el Sindicato de Camioneros.

«No entendemos por qué se dejó de hacer ese trabajo cuando me parece que tenemos que ser sumamente responsables, más en la situación que estamos viviendo. Hicimos saber el reclamo y esperamos una respuesta -continuó diciendo Ulloga- se tomó una decisión errónea desde el gobierno municipal y el propio intendente, algo que puede terminar siendo grave si pensamos lo que significa esta enfermedad y el peligro que el coronavirus ingrese a Esquel».

Más adelante dijo que «los trabajadores municipales en medio de esta emergencia sanitaria estuvieron a disposición desde el día uno: recolectores de residuos, de Espacios Verdes, Bromatología, Comercio, Desarrollo Social, todos a disposición para brindar los servicios esenciales. No entendemos porqué el intendente tomó esta decisión unilateral de levantar los controles en la portada cuando tendría que apuntar al cuidado de nuestros vecinos y de todos nosotros».

Por su parte, la delegada del área de Comercio recordó que, «este trabajo de control de los camiones y mercadería lo venimos haciendo desde el primer día que se estableció el protocolo, trabajando en la portada, en la terminal, haciendo controles y desinfección, y ahora están entrando camiones a Esquel que no sabemos si hicieron o no la desinfección porque se levantó el trabajo que se hacía en la Portada. Creo que con la Resolución del viernes lo que hizo el municipio es abrir la puerta y decirles a todos los transportistas: pasen muchachos que acá no hay control».

DISTRIBUIDORES EN NEGOCIOS DE BARRIO

Pedro Triviño, delegado regional del Sindicato de Camioneros, a comienzos de la semana había planteado su preocupación por la falta de control municipal en la Portada. «Vemos que la policía cumple con los protocolos, pero nos derivan a la Terminal. Y los camioneros si nadie los acompaña o les hacen seguimiento se van tranquilamente a repartir recorriendo la ciudad» dijo.

Acusó que «hay camiones que vienen de Río Negro, de Neuquén, donde hay casos positivos de coronavirus. Hay distribuidores de otras provincias entregando mercadería en los negocios de barrio y nadie hace un control sobre eso» apuntó.

Todo surgió el viernes cuando se denunció el ingreso de un camión trayendo mercadería de Bariloche sin que se hiciera el control en la Portada y tampoco el vehículo pasó por la Terminal de Omnibus. «El chofer es de Bariloche, un lugar con casos de Covid-19 y no fue controlado, tenemos conocimiento que esto también se dio con otros camiones y pone en riesgo a la población si se dejan de hacer estos controles» expresó Triviño.

«ZONA LIBERADA»

Este planteo se formalizó a través de una nota firmada de manera conjunta entre la Cámara de Comercio de Esquel y el Sindicato de Camioneros donde expresan que retirar el personal municipal que realizaba los controles a transportistas de mercadería «convirtió a la portada de acceso a Esquel en zona liberada».

Indica la nota enviada al municipio y los medios de prensa que «no se tomaron las previsiones para la adquisición y provisión de precintos para ser colocados en los transportes de mercaderías que ingresan a la ciudad y que recién deben ser retirados en la terminal de ómnibus. Se decidió desde el municipio asignar la tarea de colocar los precintos al transporte al personal policial pero no pueden llevarla a cabo por la falta de estos elementos los que deben ser provistos por la municipalidad»

La nota también denuncia que hay «libre circulación dentro de la ciudad de choferes provenientes de ciudades como El Bolsón, Bariloche, Neuquén, Buenos Aires, Ushuaia, lugares que tienen pacientes con Covid-19».