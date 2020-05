Quejas por falta de cargas en los pagos de la IFE

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Sergio Larrarte, un vecino de la ciudad, desempleado, se presentó en nuestra redacción, con el fin de hacer saber su queja por el mal funcionamiento, en su opinión, de la carga de datos para el pago de la IFE.

“Cargo todos los datos, estaba todo aprobado hace un mes, voy ahora al correo, me dicen que no tengo, nada, ahora que hago” indicó indignado, y agregó que “me dijeron que fuera a la Anses de Puerto Madryn, pero la Anses está cerrada”.

“Ahora no sé qué pasa, vamos a ver los cráneos a ver que deciden, el Anses, el Correo, yo hice todo bien, tengo 59 años, no tengo 20 años” y consultado sobre su grupo familiar indicó que “ahora estoy solo, no tengo laburo, estoy haciendo changas”.