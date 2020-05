Puratich expresó que aún no saben cómo se contagió el «paciente cero» en Trelew

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de salud del Chubut, Fabián Puratich, reconoció que «no sabemos cuál es la punta del ovillo» de la cadena de contactos de la que se contagió de coronavirus el primer caso de Trelew.

Para ello se está reconstruyendo desde la semana pasada el «árbol» de contactos de la persona, gracias a lo cual se logró determinar al segundo caso que es asintomático.

Puratich reveló que se rastrea hacia atrás los contactos que tuvo la persona a la que le dio Covid 19 positivo, en un trabajo que realizan equipos especializados, para saber con quienes estuvo el infectado.

Sin embargo reconoció que «no es una tarea fácil» porque una cosa es acodarse qué hizo uno ayer, pero no tan fácil tener presente que hizo por ejemplo el jueves de la semana pasada, cuando aún estaba en el umbral de contagio.

El médico agregó que los contactos que tuvo la persona no necesariamente implica que están contagiados, porque en muchos casos «no se contagia quien quiere sino quien puede» y en este caso hay organismos que son inmunológicamente más resistentes a contraer una enfernedad que otros.

Para Puratich, no hay ninguna duda que la persona se contagió de alguien que vino de afuera de la provincia y no hizo como correspondía la cuarentena, lo cual no tiene que ser necesariamente de otro país sino de alguna provincia donde el virus circula como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé o Chaco, por citar algunas.

Respecto al estado de salud del primer paciente, Puratich admitió que se complicó su cuadro por lo cual debió ser sometido a respiración mecánica, pero su situación es estable.

El restante, es decir el segundo caso no presente síntomas por lo que su estado es bueno.

El ministro se mostró preocupado por la liberación de al actividad económica, teniendo en cuenta que la cuarentena cada vez es más para la administración pública que para otro sector.

Sin embargo advirtió que si la situación sanitaria cambia para peor «no nos temblará el pulso» para retrotraer las medidas porque «lo que vale es la vida», señaló Radio Chubut.