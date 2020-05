Protestas y movilizaciones en el Obelisco y en distintos puntos del país contra la cuarentena

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En una iniciativa que se viene repitiendo en los últimos días a pesar del aislamiento obligatorio, este sábado se realizaron protestas en la ciudad de Buenos Aires y distintas puntos del interior del país contra la cuarentena decretada por el gobierno nacional para frenar el avance del coronavirus y el impacto económico que ello genera.

Convocados en redes sociales, las manifestaciones se llevaron a cabo en, además de Capital Federal y localidades bonaerenses, las provincias de Tucumán, Entre Ríos, Córdoba y Chaco, entre otras. A pie y a bordo de vehículos, el eje principal de reclamo radicó en la flexibilización del aislamiento.

Una de las movilizaciones comenzó después de las 16 en el centro porteño. En el Obelisco se concentraron decenas de comerciantes y dueños de Pymes que, apremiados por el contexto actual, piden volver a trabajar. “Pan y trabajo”, “No al Estado totalitario” y “Libertad para trabajar” fueron algunas de las consignas que se observaron en los carteles y pancartas.

Los concurrentes se expresaron en favor de “una cuarentena inteligente”. La mayoría utilizó un barbijo o tapaboca. Pero hubo poco acatamiento con respecto al distanciamiento social.

Otra de las marchas tuvo lugar en la localidad bonaerense de Tigre. Bajo el eslogan “Caravana por la libertad”, los conductores y sus acompañantes circularon en sus vehículos por las principales avenidas y circuitos céntricos del lugar, haciéndose escuchar con bocinazos.

La caravana de autos comenzó su trayecto a las cuatro de la tarde en el Barrio San Isidro Labrador. Transitaron por la avenida Ubieto y finalizaron en la Estación de Tigre. A lo largo de esos casi 7 kilómetros se fueron sumando vecinos de distintas zonas del municipio. Es la segunda protesta, con la misma modalidad, que realizan los vecinos de Tigre, después de la del lunes pasado.

Por otra parte, también se agregaron a las protestas trabajadores del sistema privado y público sanitario, integrantes de unas 40 agrupaciones. El principal motivo de las quejas fueron las causas judiciales que se iniciaron en Córdoba y San Juan contra profesionales de salud que se contagiaron de Covid-19 por “propagar la enfermedad”.

En ese sentido, la convocatoria que se desarrolló en inmediaciones al Monumento al Bicentenario de la ciudad de San Miguel de Tucumán tuvo como frase de cabecera: “No a la criminalización del acto médico; contagiarse no es delito”.

Los médicos y enfermeros autoconvocados además manifestaron su malestar por las condiciones laborales y reclamaron la provisión de insumos y elementos de seguridad para seguir cumpliendo sus funciones ante la pandemia, además de una mejora salarial.

De tal manera, se movilizaron en sintonía desde las 17 de hoy en las ciudades de Paraná, Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, entre varias otras localidades. También en La Plata, donde la marcha se demoró cerca de una hora para no coincidir con la protesta de quienes se oponen a la cuarentena. Anoche, sus colegas de Rosario y Santa Fe hicieron lo propio.

Las movilizaciones coincidieron con el comienzo de las nuevas restricciones para circular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que fueron ordenadas la semana pasada por el gobierno nacional al momento de comunicar la nueva etapa de la cuarentena. En las nuevas disposiciones, se estableció que desde hoy empezó a regir el nuevo permiso para circular que deben portar los trabajadores esenciales que estén exceptuados de cumplir con el aislamiento obligatorio.

Los detalles de las nuevas medidas para poder transitar fueron especificados en el Boletín Oficial. Básicamente, consisten en que aquellas personas que a inicios de abril habían tramitado sus permisos de habilitación para la circulación deben volver a completar el registro. Lo mismo rige para quienes necesiten solicitar el permiso de circulación para trabajadores esenciales por primera vez. Los permisos concedidos anteriormente no serán válidos. El resto de la población que no esté contemplada en ese grupo no podrá movilizarse fuera de su casa, salvo para dirigirse a comercios de cercanías en los que puedan adquirir productos esenciales (farmacias y supermercados).

Fuente: Infobae