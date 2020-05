Presidente de la CAPIP se reunirá con Gustavo Sastre para negociar acuerdo

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente de la CAPIP se reunirá con el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre con el fin de negociar acuerdo sobre el impuesto al sector pesquero. A través de una entrevista por un medio de comunicación, dijo que «hoy tenemos programada una reunión para terminar de delinear la letra fina de todo esto con Gustavo Sastre”.

Entre las propuestas hechas por el empresario destacó que “proponemos una ayuda directa al problema de la ciudad. Aportar alimentos, por ejemplo. Las empresas pesqueras toman un compromiso en mantener el empleo. Este uno de los desafíos más grande, y nosotros lo tomamos. Mostramos una alta responsabilidad social».

En cuanto a las diversas opiniones de otros empresarios en el sector, Santos precisó que “la confrontación no ayuda a la comunidad. No sabemos cómo vamos a estar en junio. Tenemos que trabajar juntos».

«Si bien todos los actores conocíamos la situación, los concejales no lo habían visto. Primer paso, presentar la situación. Una muy buena aceptación, y de ahí en más buscando alternativas. Independientemente cómo consideramos la medida, no se condice con nuestra situación», explicó.

La medida de impuesto al sector pesquero, para Damian Santos, presidente de la CAPIP (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras) “no está ajustado a derecho. No son decisiones personales. Los asesores legales nos indican que no es legal crear un nuevo impuesto y que sí pueden colocar una tasa, pero por una contra prestación. Más allá de eso, queremos llegar a un acuerdo y estamos reuniéndonos con ese fin».

Santos aseguró que “la negociación está prosperando, y en estos días lo vamos a cerrar. No amenazamos y estamos buscando el diálogo. Hay una situación de crisis. Nosotros estamos dispuestos a colaborar. Planteamos que la situación de todas las empresas no es la misma en situación».

